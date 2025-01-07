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        Haberler Dünya Tartışmaların ortasında kritik ziyaret: Trump Jr. Grönland'da! | Dış Haberler

        Tartışmaların ortasında kritik ziyaret: Trump Jr. Grönland'da!

        ABD Seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'nın Grönland bölgesini istemesi gündemdeki sıcaklığını korurken, Trump'ın oğlu Trump Jr., Grönland'a gitti. Trump Jr. herhangi bir yetkiliyle görüşme planlamadığını, kişisel bir gezi amacıyla Grönland'ı ziyaret ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 17:28 Güncelleme: 07.01.2025 - 17:28
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        Trump Jr. Grönland'da!
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        Donald Trump Jr., babası ABD Seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın, kaynak zengini Grönland adasına olan ilgisini yinelemesinden kısa bir süre sonra özel bir ziyaret için Grönland'ın başkenti Nuuk'a geldi.

        Nuuk Havaalanı'ndan yapılan canlı yayına göre Trump Jr. babasının "Trump Force One" özel uçağıyla adaya vardı.

        Reuters'a konuşan yerel bir yetkili, ziyaretin dört ila beş saat sürmesinin beklendiğini ve hükümet yetkilileriyle herhangi bir görüşme planlanmadığını söyledi.

        Trump Jr. bir podcast yayınında babasının son yorumlarına atıfta bulunarak "Hayır, Grönland'ı satın almıyorum. Komik ama aslında Grönland'a bir kişisel günlük geziye gidiyorum" dedi.

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        "Make Greenland Great Again!"

        Seçilmiş Başkan Trump sosyal medya platformu Truth Social'da adayı övdü ve "GRÖNLAND'I YENİDEN BÜYÜK YAPMA!" sözü vererek, "Grönland inanılmaz bir yer ve eğer ulusumuzun bir parçası olursa insanlar muazzam fayda sağlayacaktır" diye yazdı.

        Trump, oğlunun Grönland'ı "en muhteşem bölgelerden ve manzaralardan bazılarını" görmek için ziyaret ettiğini de sözlerine ekledi.

        Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, coğrafi olarak Kuzey Amerika kıtasının bir parçası ve başkenti Nuuk, New York'a Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dan daha yakın.

        Danimarkalı yetkililer, Grönland'ın ABD'ye bağlanmasına 'şiddetle' karşı çıkıyor.

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