Tartışmaların ortasında kritik ziyaret: Trump Jr. Grönland'da!

Donald Trump Jr., babası ABD Seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın, kaynak zengini Grönland adasına olan ilgisini yinelemesinden kısa bir süre sonra özel bir ziyaret için Grönland'ın başkenti Nuuk'a geldi.

Nuuk Havaalanı'ndan yapılan canlı yayına göre Trump Jr. babasının "Trump Force One" özel uçağıyla adaya vardı.

Reuters'a konuşan yerel bir yetkili, ziyaretin dört ila beş saat sürmesinin beklendiğini ve hükümet yetkilileriyle herhangi bir görüşme planlanmadığını söyledi.

Trump Jr. bir podcast yayınında babasının son yorumlarına atıfta bulunarak "Hayır, Grönland'ı satın almıyorum. Komik ama aslında Grönland'a bir kişisel günlük geziye gidiyorum" dedi. REKLAM Greenland coming in hot… well, actually, really really cold!!!! pic.twitter.com/IhLKVOfYVM — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 7, 2025 "Make Greenland Great Again!" Seçilmiş Başkan Trump sosyal medya platformu Truth Social'da adayı övdü ve "GRÖNLAND'I YENİDEN BÜYÜK YAPMA!" sözü vererek, "Grönland inanılmaz bir yer ve eğer ulusumuzun bir parçası olursa insanlar muazzam fayda sağlayacaktır" diye yazdı.