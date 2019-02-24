Kocaeli'nin İzmit İlçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde, bir gece kulübünde, edinilen bilgiye göre Sinan Y., Orhan C., kardeşi Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam'ın bulunduğu gece kulübüne gitti. Mekanda husumetli olduğu akrabalarını gören Sinan Y., 3 kişinin olduğu masaya giderek tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Sinan Y., yanında taşıdığı silahı çekerek 3 kişiye ateş etti.

OLAYDAN SONRA KAÇTI

İHA'da yer alan habere göre kurşunların isabet ettiği Orhan C., Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam kanlar içerisinde yerde kalırken, Sinan Y. geldiği otomobille kaçtı. Gece kulübündekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı.

KAÇAN ZANLI ARANIYOR

Başından vurularak ağır yaralanan Abdullah Sağlam, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan Sinan Y. ise, Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde kaza yaptığı aracını terk ederek olay yerinden uzaklaştı. Bir taksiye binerek kaçtığı tespit edilen saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.