Tartıştığı kuzeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Ardahan’da bir iş yerinde tartıştığı teyzesinin oğlu tarafından bıçaklanan İsrafil Çeğil (44) hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay, Atatürk Caddesi’ndeki bir plastik doğrama dükkanında meydana geldi. Gürdal A. (43) ile iş yerine gelen ve teyzesinin oğlu olduğu belirtilen İsrafil Çeğil arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gürdal A., yanındaki bıçakla Çeğil'e saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde Çeğil’nin hayatını kaybettiği belirlendi. İsrafil Çeğil'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından caddeyi trafiğe kapatan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, şüpheli Gürdal A.'ın gözaltına alındığı bildirildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.