Tartıştığı saldırganı bacağından vurdu! Kadına yönelik şiddete bekçi müdahale etti

Beyoğlu'nda izinli gününde olan bekçi sokak ortasında kadının darp edildiğini görünce şüpheliyle tartışıp silahla bacağından vurdu.

DHA'nın haberine göre yaşanan tartışma ve bekçinin şüpheliyi silahla vurması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 01 Nisan günü saat 01.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Bahçelievler’de görev yapan bekçi Yunus S. izinli olduğu sırada sokakta yanındaki kadını darp ettiğini gördüğü Türkmenistan Uyruklu Bayram Mehrimanov ile tartışmaya başladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tartışma kısa sürede büyüdü kavgaya dönüştü. Bu sırada belinden beylik tabancasını çeken bekçi Yunus S. Bayram Mehrimanov’u bacağından vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri bacağından yaralanan Mehrimanov’u olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.