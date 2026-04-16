TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz, bu hafta Cuma günü yayın akışında yer alıp almayacağıyla gündemdeki yerini koruyor. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı dizinin yeni bölümü merakla beklenirken, 25. bölüm 2. fragmanının kısa süre içinde yayından kaldırılması, izleyiciler arasında “Yeni bölüm ertelendi mi?” sorularını da beraberinde getirdi. Yaşanan bu gelişmenin ardından gözler güncel yayın akışına çevrildi. Peki, Taşacak Bu Deniz yarın ekrana gelecek mi, yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? İşte 17 Nisan TRT 1 yayın akışı ile tüm ayrıntılar haberimizde...
TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM BU HAFTA VAR MI?
TRT 1’in güncel yayın akışına göre Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü, 17 Nisan 2026 Cuma akşamı izleyiciyle buluşacak.
TAŞACAK BU DENİZ 25. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Son günlerde Taşacak Bu Deniz dizisinin 25. bölüm 2. fragmanının kısa süre içinde yayından kaldırılması, izleyiciler arasında “yeni bölüm ertelendi mi?” sorusunu gündeme taşıdı. Bu durum çeşitli spekülasyonlara neden olurken, TRT 1’in haftalık yayın akışında herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve dizinin planlandığı şekilde ekrana geleceği bilgisi netlik kazandı.
TRT 1 17 NİSAN 2026 TV YAYIN AKIŞI
05:33 – İstiklal Marşı
05:35 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:30 – Beni Böyle Sev
09:25 – Adını Sen Koy
10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 – Hayallerinin Peşinde
14:00 – Benim Adım Melek
17:45 – Lingo Türkiye
19.00 - Ana Haber
19.55 - İddiaların Aksine
20.00 - Taşacak Bu Deniz
00.15 - Cennetin Çocukları
02.35 - Benim Adım Melek
05.25 - Kapanış
TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Koçari’de Esme’nin Şerif’ten boşanması kutlanırken Şerif Koçariler için kıyameti başlatır. Koçarilerin Rusya’daki soğuk hava deposunu patlatır ve Koçari Köyü’nün suyunu zehirler. Adil’i Rusya’daki ölüm tuzağına çekerken Esme’yi çok uzaklara kaçırmanın hazırlığını yapar. Esme ile Adil ise birbirlerini sadece sevmek değil anlayarak sevmek konusunda büyük adımlar atarken Şerif’i hapse attırmaya da iyice yaklaşırlar.
Esme, Zarife’nin de çocuk satma işinde olduğunu öğrenir. Eleni, gizlice kendi DNA testini yapmaya karar verir. Bir yandan da Oruç’a gerçekleri söyletmek için planlar yapar ve onu sarsmaya başlar. Oruç duygularını alt üst eden bu planlara direnmekte zorlanır.
Yayla evinde, Fadime İso’ya ruhunu ve korkularını en açık hâliyle paylaşır. Bu paylaşım ikisini birbirlerine çok yaklaştırır. Fadime, İso’nun çocukken hep çizdiği uçan atmaca resmini görür. Ama aynı anda Adil ve Oruç da Rusya’daki ölüm tuzağında aynı uçan atmaca ile karşılaşırlar! Adil, Esme ve Eleni Şerif’in başlattığı kıyametle savaşırlarken, Koçarilerin kökünü kurutmaya yemin eden Şerif’in bilmediği bir şey vardır. Sadece Koçariler değil kendinden insanlar da zehirlenmiştir. Şimdi hem Esme, hem İso hem de Oruç ölümün kıyısındadırlar.