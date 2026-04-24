Taşacak Bu Deniz sezon finali ne zaman? İşte Taşacak Bu Deniz dizisi sezon finali tarihi
Taşacak Bu Deniz dizisinin sezon finali tarihi izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Dizi severler, "Taşacak Bu Deniz ne zaman sezon finali yapacak?" sorusuna yanıt ararken, yapımın ekranlara vereceği ara ve final bölümünde yaşanacak gelişmeler gündemde öne çıkıyor. Yayın takvimi ve sezon finaline dair detaylar netleştikçe izleyici ilgisi daha da artıyor. Peki Taşacak Bu Deniz sezon finali ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen tüm bilgiler…
TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?
Taşacak Bu Deniz dizisinin 5 Haziran 2026 Cuma akşamı sezon finali yapması planlanıyor. Bu bölümün ardından dizinin yaz arası vererek ekranlara ara vermesi bekleniyor. Ancak kesin tarih ve yayın akışına dair nihai açıklamanın TRT 1 tarafından yapılması bekleniyor.
KAÇINCI BÖLÜMDE SEZON FİNALİ YAPACAK?
Taşacak Bu Deniz dizisinin sezon finalini 31. bölümde yapması planlanıyor. Şu ana kadar 24. bölümün yayınlandığı göz önünde bulundurulduğunda, sezon finaline kadar izleyiciyle buluşacak yaklaşık 7 bölüm daha bulunuyor. Bu bölümlerde hikâyenin giderek daha kritik noktalara ulaşması ve önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.