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Taşerona kadro ne zaman verilecek, ertelendi mi? Gözler TBMM'de!

Taşerona kadro düzenlemesine ilişkin son durum gündemdeki yerini koruyor. Taşeron işçiye kadro verilmesini öngören düzenleme çalışmaları, 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 11 ili vuran depremin ardından ertelendi. Taşerona kadro son durum konusunun 28 Şubat Salı günü yeniden açılacak olan TBMM'de ele alınması bekleniyor. İşte, 2023 Taşerona kadro son dakika gelişmeleri...

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  • TAŞERONA KADRO SON DURUM 2023 | 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, ertelendi mi ve kimler yararlanacak?

    Taşerona kadro son dakika gelişmeleri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sözleşmeliye kadro düzenlemesi kapsamında 458 bin 615 kişiye kadro verilmesini öngören kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 6 Şubat tarihinde yapılması planlanan fakat deprem nedeniyle ertelenen Kabine Toplantısı'nda ele alınması beklenen taşerona kadro düzenlemesinin, 28 Şubat günü açılacak Meclis gündeminde yer alması bekleniyor. İşte, 2023 Taşerona kadro düzenlemesinde son durum...
  • TAŞERONA KADRO SON DURUM 2023 | 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, ertelendi mi ve kimler yararlanacak?

    MECLİS 28 ŞUBAT'TA ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR!

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından ülke genelinde yas ilan edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarına 21 Şubat tarihine kadar ara vermişti.  AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş “Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiye’m” ifadelerini kullanmıştı.
  • TAŞERONA KADRO SON DURUM 2023 | 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, ertelendi mi ve kimler yararlanacak?

    TAŞERONA KADRO NE ZAMAN GELECEK?

    Kahramanmaraş depremi sonrası TBMM faaliyetlerine ara verirken taşerona kadro çalışmaları da durdu. TBMM çalışmalarına tekrar 28 Şubat tarihinde başlayacak. Meclisin gündemindeki konular bu tarihten itibaren ele alınması bekleniyor.
  • TAŞERONA KADRO SON DURUM 2023 | 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, ertelendi mi ve kimler yararlanacak?

    "ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

    Sözleşmeliye kadro çalışmalarından 90 bin taşeron işçinin yararlanamadığını dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." demişti.
  • TAŞERONA KADRO SON DURUM 2023 | 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, ertelendi mi ve kimler yararlanacak?

    DAHA ÖNCE NELER SÖYLENMİŞTİ?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 90 bin taşerona kadro verileceğini açıklamıştı. Bakan Bilgin "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.
  • TAŞERONA KADRO SON DURUM 2023 | 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, ertelendi mi ve kimler yararlanacak?

    BAKAN BİLGİN DUYURMUŞTU "ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

    O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullanmıştı.
  • TAŞERONA KADRO SON DURUM 2023 | 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, ertelendi mi ve kimler yararlanacak?

    90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

    90 bin işçi kadrosunun kimleri, şartlarının neler olduğu ve hangi kurumları kapsadığı düzenlemeye dair en çok araştırılan arasında yer alıyor. Konuyla ilgili çalışma detaylı hale geldikçe açıklama yapılması bekleniyor.
  • TAŞERONA KADRO SON DURUM 2023 | 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, ertelendi mi ve kimler yararlanacak?

    THY'DEN TAŞERONA KADRO DUYURUSU

    TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, taşeron şirketlerde THY adına çalışan personelin kadroya alınacağını duyurdu. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

    "Taşeron şirketlerde sadece bizim için çalışan tüm arkadaşlarımız, mart-nisan ayına kadar THY'li olacak. Yüzde 100 THY'nin iştiraki olan TK-Hizmet-Servis A.Ş.'yi kurarak hepsini ailemizin gerçek üyesi yapacağız" 
  • TAŞERONA KADRO SON DURUM 2023 | 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, ertelendi mi ve kimler yararlanacak?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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