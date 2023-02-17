15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanı Erdoğan taşınma yardımı ile ilgili olarak, " Devletimiz personeliyle kurumlarıyla aracı gereciyle tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır. Tüm bu çalışmalar için öncelikle 100 milyar liralık bir kaynak tahsis ettik.