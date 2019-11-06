Ev, araç alma hayali kuran veya borçlarını kapatmak için ihtiyaç kredisi çekmek isteyen pek çok tüketici ne kadar oldu sorusuna kilitlenmiş durumda. Merkez Bankası’nın 2019 yılı son faiz indirimlerini açıklamasının hemen ardından birçok özel ve devlet bankaları da kredi faiz oranlarında indirime gittiğini açıkladılar. Peki, Banka kredi faiz oranları ne kadar oldu? Bu makalemizde taşıt kredisi faiz oranları son durumunu sizler için araştırıp hazırladık...

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI BANKA BANKA