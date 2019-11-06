Ev, araç alma hayali kuran veya borçlarını kapatmak için ihtiyaç kredisi çekmek isteyen pek çok tüketici ne kadar oldu sorusuna kilitlenmiş durumda. Merkez Bankası’nın 2019 yılı son faiz indirimlerini açıklamasının hemen ardından birçok özel ve devlet bankaları da kredi faiz oranlarında indirime gittiğini açıkladılar. Peki, Banka kredi faiz oranları ne kadar oldu? Bu makalemizde taşıt kredisi faiz oranları son durumunu sizler için araştırıp hazırladık...
TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI BANKA BANKA
|Kredi Adı
|Faiz Oranı
|Minimum Vade
|Maksimum Vade
|Halkbank Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketleri (Ticari Araçlar)
|0,69%
|36 Ay
|60 Ay
|Halkbank Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketleri (Binek Araçlar)
|0,69%
|18 Ay
|36 Ay
|Vakıfbank Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi (Ticari Araç)
|0,69%
|36 Ay
|60 Ay
|Vakıfbank Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi (Binek Araç)
|0,69%
|18 Ay
|36 Ay
|Ziraat Bankası Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi (Ticari Araç)
|0,69%
|36 Ay
|60 Ay
|Ziraat Bankası Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi (Binek Araç)
|0,69%
|18 Ay
|36 Ay
|Vakıfbank 2. El Taşıt Kredisi
|1,17%
|3 Ay
|60 Ay
|Vakıfbank 0 KM TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI
|1,17%
|3 Ay
|60 Ay
|Akbank 0 KM TAŞIT KREDİSİ
|1,17%
|3 Ay
|60 Ay
|Ziraat Bankası Taşıt Ürün Paketi
|1,19%
|3 Ay
|48 Ay
|Halkbank Yeşil Işık Taşıt Kredisi
|1,19%
|3 Ay
|60 Ay
|Akbank 2. El Taşıt Kredisi
|1,19%
|3 Ay
|60 Ay
|Türkiye İş Bankası 0 KM. Binek - Taşıt Kredisi
|1,19%
|1 Ay
|60 Ay
|Halkbank Yeşil Işık Taşıt Kredisi - 2.El Taşıt
|1,20%
|3 Ay
|60 Ay
|ICBC Turkey Taşıt Kredisi
|1,28%
|3 Ay
|60 Ay
|Türkiye İş Bankası 2. El Binek - Taşıt Kredisi
|1,28%
|1 Ay
|60 Ay
|Alternatif Bank Taşıt Kredisi
|1,35%
|1 Ay
|48 Ay
|Yapı Kredi Taşıt Kredisi
|1,39%
|1 Ay
|48 Ay
|Yapı Kredi 2. El Taşıt Kredisi
|1,39%
|1 Ay
|48 Ay
|Garanti BBVA 0 KM Dijital Taşıt Kredisi
|1,44%
|1 Ay
|60 Ay
|QNB Finansbank Taşıt Kredisi
|1,45%
|3 Ay
|48 Ay
|Garanti BBVA 2. El Dijital Taşıt Kredisi
|1,49%
|3 Ay
|60 Ay
|Fibabanka Taşıt Kredisi (2. EL)
|1,49%
|3 Ay
|60 Ay
|Fibabanka Taşıt Kredisi (0 KM)
|1,49%
|3 Ay
|60 Ay
|Burgan Bank 0 KM TAŞIT KREDİSİ
|1,74%
|3 Ay
|60 Ay
|Burgan Bank 2. El Taşıt Kredisi
|1,76%
|3 Ay
|60 Ay
|HSBC Taşıt Kredisi
|1,79%
|3 Ay
|48 Ay
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