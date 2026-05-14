Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tatilcilere 'caretta caretta' uyarısı | Son dakika haberleri

        Tatilcilere 'caretta caretta' uyarısı: Elle beslemeyin, poşet atmayın

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Proje Asistanı Fatih Polat, tatilcilere caretta carettaları elle beslememeleri ve denize naylon poşet atmamaları konusunda uyarıda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 11:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tatilcilere 'caretta caretta' uyarısı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen Ortaca'nın İztuzu Plajı, nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor.

        Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Koruma-kullanma dengesi' projesi çerçevesinde DEKAMER tarafından izlenme çalışmaları yürütülüyor. Dünyaca ünlü İztuzu Sahili'ne gelen caretta carettalar, yumurtalarını kazdıkları 50-60 santimetrelik çukurlara bırakıyor.

        Yavrular, yumurtadan yaklaşık 50 gün sonra çıkarak denize ulaşacak. Dünyaca ünlü turistlik ilçeler Bodrum, Datça, Dalaman, Köyceğiz, Marmaris, Fethiye, Ortaca ve Ula'ya sahip olan Muğla, 9 günlük Kurban Bayramı tatili için binlerce kişinin akınına uğraması bekleniyor.

        REKLAM

        Bayram tatili öncesi DEKAMER Proje Asistanı Fatih Polat, denize naylon poşet atılamaması ve deniz kaplumbağalarının beslenilmemesi için çağrıda bulundu.

        Polat, deniz kaplumbağalarının yabani hayvanlar olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

        "İnsan eliyle ne şekilde olursa olsun beslenmemeleri gerekiyor. Elle beslendiklerinde kötü bir alışkanlık kazanıyorlar ve tembelleşiyorlar. Göç etmesi gereken ve doğal güdülerinden uzaklaşan bu hayvanlar, insanların çok yakınına gelmeye başlıyor. Bunun sonucunda istenmeyen bazı talihsiz olaylar yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistler, tekne turlarında deniz kaplumbağalarına yiyecek atmasınlar. Oraya yaklaşan kaplumbağalar, tekne çarpması sonucu yaralanıyor" dedi.

        DEKAMER Proje Asistanı Polat, deniz kaplumbağalarının beslenmesinde en önemli unsurların başında denizanalarının geldiğini belirterek, "Kaplumbağaların çok keskin gözleri yoktur. İnsan eliyle doğrudan ya da dolaylı yolla denize ulaşan plastik atıkları denizanası sanarak yanlışlıkla yiyorlar. Bu durum sindirim sisteminde tıkanıklara yol açıyor. Merkezimize getirilen ve ölen deniz kaplumbağalarının her üç vakasından birinin sindirim sisteminde plastik atıklar çıkıyor. Plastik atıklar denizlerimizde kirliliğe neden olmasının yanı sıra canlılar için de büyük tehdit oluşturuyor" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Metin, 19 yıl önce kayboldu... "Kardeşimin katilini ortaya çıkarana 100 bin dolar ödül!

        İzmir'in Foça ilçesinde askerlik görevini yaparken hava değişimi izniyle geldiği Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 16 Mayıs 2007'de kaybolan 22 yaşındaki Metin Karslıoğlu'ndan ailesi bir daha haber alamadı. Faili meçhul dosyanın aydınlatılmasını istediğini belirten ağabey Fatih Karslıoğlu, "19 yıl oldu k...
        #caretta caretta
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        85 yılın en düşük seviyesinde
        85 yılın en düşük seviyesinde
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Büyük Londra Sisi
        Büyük Londra Sisi
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        Dünya Kupası finalinde sahne alacaklar
        Dünya Kupası finalinde sahne alacaklar