Tatvan'da sağanak ve dolu etkili oldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede aralıklarla devam eden sağanağın ardından akşam saatlerinde dolu etkili oldu. Cumhuriyet Caddesi'nin bazı bölgelerinde sağanak ve dolu nedeniyle oluşan su birikintileri ulaşımda aksamalara yol açtı.

AA'nın haberine göre; vatandaşlar, yağıştan korunmak için saçakların altına ve iş yerlerine sığındı. Yağış nedeniyle sürücülerin ilerlemekte zorlandığı ilçede, bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri, suyu tahliye etmek için çalışmalara başladı.