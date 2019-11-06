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Haberlerİş-Yaşam

TAV Tunus'un kira ödemeleri yapılandırıldı

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TAV Havalimanları Holding, iştiraki TAV Tunus'un gelecek kira ödemelerinin yapılandırıldığını, kira oranlarında indirim sağlandığını duyurdu

Enfidha Havalimanı

TAV Havalimanları Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada iştiraki TAV Tunus'un gelecek kira ödemelerinin yapılandırıldığını, kira oranlarında indirim sağlandığını duyurdu. 

Şirketten yapılan açıklamada "6 Kasım 2019 tarihinde,  TAV Tunus ve Tunus Cumhuriyeti arasında, Monastır ve Enfidha Havalimanlarının işletme imtiyaz hakkını düzenleyen sözleşme şartlarının değişikliğine ilişkin bir anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşma ile, TAV Tunus'un geçmişe ait ve güncel imtiyaz kira oranlarında önemli ölçüde bir indirim sağlanmıştır ve gelecek yıllara ilişkin imtiyaz kira ödemeleri ile kira borçları yeniden yapılandırılmıştır." denildi. 

DIŞ HAT YOLCU ÜCRETLERİ ARTTI

Anlaşmaya göre geçmiş yıllara ilişkin kira borçları 2047 yılına kadar yıllık 1.2 milyon Euro olarak ödenecek. Öte yandan anlaşma ile dış hat yolcu ücretleri Kasım 2019’dan itibaren 9’dan Euro'dan 13 Euro'ya yükseltildi.

 

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