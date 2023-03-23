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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Muğla'da tavana asılı bulunmuştu! Sevgilisiyle bir olup babasını öldürdü!
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Tavana asılı bulunmuştu! Sevgilisiyle bir olup babasını öldürdü!

Muğla'da, geçen yıl iple tavana asılı halde cansız bedeni bulunan ve intihar ettiği düşünülen 49 yaşındaki Samet Bulut'un, 20 yaşındaki kızı Ayşegül Bulut ve erkek arkadaşı 30 yaşındaki Mehmet Karadağ tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Bulut, jandarmadaki ifadesinde, kendisine 16 yaşından bu yana cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği babasını ilaçla bayıltarak insülin iğnelerini vücuduna enjekte ettiğini ve erkek arkadaşıyla iple tavana asarak öldürdüklerini anlattı. Adliyeye sevk edilen Bulut, erkek arkadaşı Karadağ ve onun cinayete iştirak ettiği ileri sürülen ağabeyi Halil İbrahim Karadağ tutuklandı

SON DAKİKA HABERİ: Muğla'da tavana asılı bulunmuştu! Sevgilisiyle bir olup babasını öldürdü!
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DHA

Muğla'nın Yatağan İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dolandırıcılık dosyası kapsamında Mehmet Karadağ'ın (30) evinde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Yatağan'ın Bozarmut Mahallesi'ndeki evde yapılan aramada Karadağ'a ait evrakta 'Ayşegül Bulut'un (20) isminin geçtiği belirlendi.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

İple tavana asılı olarak bulunan Samet Bulut.
İple tavana asılı olarak bulunan Samet Bulut.

DHA'da yer alan habere göre geçen 16 Mart'ta gözaltına alınan ve jandarmadaki sorgusunda Bulut'un şüpheli davranışlarda bulunması üzerine soruşturma genişletildi.

BABASININ İNTİHAR DOSYASI İNCELENDİ

Babasının istismarına uğradığını s&ouml;yleyen Ayşeg&uuml;l Bulut.
Babasının istismarına uğradığını söyleyen Ayşegül Bulut.

Ayşegül Bulut'un babası Samet Bulut'un (49), 25 Şubat 20022'de kendisini iple tavana asarak intihar ettiği, kendisinin de aynı gün ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğuna dair dosyasının olduğu belirlendi.

"BABAMIN İSTİSMARINA UĞRADIM"

Ayşeg&uuml;l Bulut'un erkek arkadaşı Mehmet Karadağ.
Ayşegül Bulut'un erkek arkadaşı Mehmet Karadağ.

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çapraz sorguya aldığı Ayşegül Bulut, "Babam 16 yaşından itibaren bana defalarca tecavüz etti. Bundan dolayı babamı öldürmek için bir bardak su içerisine 17 ilacı karıştırdım. Suyu babama içirdim. Ancak ölmedi. Bunun üzerine sevgilim Mehmet Karadağ ile babamı öldürmek için plan yaptık.

"BABAMI ETER İLE BAYILTTI"

Babam gece vardiyasına fabrikaya gitmek için evden çıktı. Mehmet ile evimizin karşısında bulunan boş evde bekledik. Babam servis beklediği esnada dikkatini boş eve çekmek için ses ve ışık çıkardık. Sesleri duyarak boş eve doğru yöneldiği esnada Mehmet karanlıktan faydalanarak babamı eter veya benzeri bir ilaç ile bayılttı. Önceden hazırladığım insülin iğnelerini babamın vücuduna enjekte ettim. Babamı daha sonra intihar süsü vermek için iple asarak öldürdük" dediği öğrenildi.

GENÇ KIZ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Ayşegül Bulut'un cinayeti itiraf etmesi üzerine jandarma ekipleri anne Penbe Bulut ve Mehmet Karadağ'ın ağabeyi Halil İbrahim Karadağ'ı gözaltına aldı.

3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşegül Bulut ile 'kasten öldürme suçu'na katıldığı ileri sürülen Halil İbrahim Karadağ (40) ile dolandırıcılık suçundan cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Karadağ tutuklandı, Penbe Bulut ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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