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        Tavas'ta belediye meydanında ücretsiz Wi-Fi

        Denizli'nin Tavas Belediyesi, vatandaşların internet erişimini kolaylaştırmak amacıyla belediye meydanında ücretsiz Wi-Fi hizmetini kullanıma sundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 11:25 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:25
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        Tavas'ta ücretsiz Wi-Fi hizmeti
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        Denizli'nin Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, belediye meydanında ücretsiz Wi-Fi hizmetini kullanıma sunduklarını duyurdu.

        Başkan Tatık, yaptığı açıklamada, özellikle gençlerin hızla tükenen internet paketlerine çözüm getirmek istediklerini belirterek, "Günümüzde internet bir lüks değil, temel bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu sebeple, Tavas Belediyesi olarak ücretsiz Wi-Fi hizmetimizi belediye meydanında halkımızın kullanımına açtık" dedi.

        Vatandaşlar, ücretsiz internet hizmetinden faydalanabilmek için cep telefonu numaralarıyla sisteme kayıt olup bir şifre belirleyerek sınırsız internet erişimi sağlayabilecek.

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