Tavuk dolması da olur mu? hiç demeyin. Üzeri nar gibi kızarmış tavuğun içine pilavla eşsiz bir uyum içinde, tadına doyamayacağınız tavuk dolması tarifi vermeye başlayalım.

Tavuk Dolması İçin Gereken Malzemeler:

1 adet bütün tavuk

Yarım limon suyu

1 orta boy soğan

2 su bardağı pirinç

2 su bardağından bir parmak eksik sıcak su

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvıyağ

1 adet knor tavuk suyu

2 yemek kaşığı şamfıstığı

2 yemek kaşığı kuş üzümü

Tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

Tavuk Dolması yapılışı:

Tavuğu tütsüledikten sonra bir güzel yıkayalım ce süzdürelim.

Tavuğu yarım limon suyu ve tuz ile iyice ovarak, buzdolabında 30 dakika dinlendirelim.

Tavuğun içine tuz ve karabiber sürelim.

Pirinci suda ıslayıp 1 saat bekletelim.

Daha sonra nişastası gidene kadar yıkayalım ve süzdürelim.

Çam fıstıklarını ayrı bir tavda pembeleşene kadar kavuralım.

İç pilav için; ince doğradığımız soğanları kavuralım.

Üzerine tereyağını ekleyelim.

Tereyağı eridikten sonra pirinci ilave edip kavuralım.

Daha sonra çam fıstık, tuz, karabiber, yenibahar, kuş üzümü ve tavuk suyunu ilave edip, karıştıralım.

En son olarak sıcak suyunu aktarıp, pirinçler biraz diri olacak şekilde pişirelim.

İç pilavınız 10-15 dakika dinlensin.

Hazırladığınız tavuğun içine pilavı aldığı kadar dolduralım.

Tavuğun her yerine sıvıyağ sürelim.

Önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında tavuk kızarana kadar pişirelim.

Piştikten sonra ayrı bir servis tabağına alıp, sıcak olarak afiyetle yiyin.

Püf Noktası:

Kullanacağınız tavuğun biraz irice ve yağlı olması iyi olur.

Bu lezzetini daha da arttıracaktır.

Pirinçleri önceden ılık suda bekletip, nişastasını akıttıktan sonra da kullanabilirsiniz.

Kuş üzümlerini, ayıkladıktan sonra bol suda bekletin.

Tavuğu ve tavuğun içini önceden iyice temizleyin.

Fırına da verileceği için pirinçlerin biraz diri olmasına özen gösterin.