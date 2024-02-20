Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kocaeli'nin Darıca ilçesinde okulda tavuk döner yiyen öğrenciler zehirlendi

        Tavuk döner yiyen öğrenciler zehirlendi

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde okulda tavuk döner yiyerek ayran içen bazı öğrenciler, rahatsızlanarak hastanelik oldu. Veliler ise duruma tepki gösterdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 19:17 Güncelleme: 20.02.2024 - 20:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tavuk döner yiyen öğrenciler zehirlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İHA'nın haberine göre; Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nde kantinden tavuk döner ve ayran alan bazı öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşandı.

        Yaklaşık 10 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Velilerin kantinde tarihi geçmiş ürün satıldığı iddiasıyla polise şikayette bulunacağı öğrenildi.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Ailesi tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilen Selen Bilgineşi (15), "Bugün arkadaşlarımla tavuk döner aldık ve hepimiz yedik. Bir arkadaşımızın midesinin bulandığını gördük ve onu idari bölüme indirdik. Bunun üzerine herkese 'Karnı ağrıyan ya da midesi bulanan var mı?' diye soruldu. Ben idare bölümündeki odaya gittiğime 11-12 öğrenci vardı. Hepimizi hastaneye kaldırdılar ve damar yolu açıldı" dedi.

        REKLAM

        Okul kantinini bozuk ürün sattığı iddiasıyla CİMER'e şikayet ettiklerini aktaran Bilgineşi, "Kimse sesimizi duymadı. Biz de buna bir çözüm bulanmasını istiyoruz" diye konuştu.

        CİMER'E ŞİKAYET ETTİLER

        Şeyma Çilgi ise (15), "Daha önce CİMER'e şikayet etmemize rağmen bizi kimse dinlemedi. Bu olay ikinci kez yaşanıyor. Ben bunu ikinci kez yaşıyorum. Müdürün yanına gittiğimde benimle ilgilendi ama ambulans çağırmadı, annemi aradı. Ailem gelince ben baygınlık geçirdim. Bana ambulansla değil, ailemle hastaneye gitmemi söylediler. Ben de hastaneye ailemle geldim" ifadelerini kullandı.

        Şeyma'nın annesi Müzeyyen Çilgi, "Biz okula defalarca şikayetçi olmamıza rağmen kantindeki tarihi geçmiş ürünleri çocuklarımıza tekrar tekrar yedirdiler. Şikayetçi oluyoruz, yine aynısı oluyor. Bugün de tavuk döner yiyip, ayran içmişler. Zehirlendiler. Biz okula gittiğimizde ambulans bile çağırmamışlardı. 'Herkes kendi imkanlarıyla hastaneye gitsin' dediler. Ambulansı da, polisi de ben çağırdım" şeklinde konuştu.

        REKLAM

        "ÇOCUKLARIMIZI HİÇE SAYIYORLAR"

        Kızı Selen'in kendisini aramasıyla olayı öğrendiğini ifade eden Güven Bilgineşi ise, "Aceleyle okula gittim. Bayağı bir kalabalıktı. Dilekçeler yazıldı. Hastaneye kendi imkanlarımızla geldik. Bu bir değil, iki değil. Çocuklarımızı hiçe sayıyorlar. Kantinleri ya kapatsınlar ya da çözüm üretsinler" dedi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        DEM Parti'de aday belirsizliği mi?
        DEM Parti'de aday belirsizliği mi?
        'Eşim beni öldürecek' deyip ortadan kayboldu
        'Eşim beni öldürecek' deyip ortadan kayboldu
        ABD'den Gazze'de ateşkese veto
        ABD'den Gazze'de ateşkese veto
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        WikiLeaks'ten Assange çıkışı: Gazeteciliğin sonu olur
        WikiLeaks'ten Assange çıkışı: Gazeteciliğin sonu olur
        İbrahim Keloğlan hakkında flaş karar!
        İbrahim Keloğlan hakkında flaş karar!
        Süper Lig'de 26. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 26. haftanın panoraması!
        Putin: Başarımızı büyütmeliyiz
        Putin: Başarımızı büyütmeliyiz
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Savaş ve enerji krizi 5 büyüklerin kazançlarını katladı
        Savaş ve enerji krizi 5 büyüklerin kazançlarını katladı
        Türkiye engelini kaldırdı
        Türkiye engelini kaldırdı
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Yeni adresini duyurdular
        Yeni adresini duyurdular
        Danimarka'dan gelip ailesini katleden cani için karar!
        Danimarka'dan gelip ailesini katleden cani için karar!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama