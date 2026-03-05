Tavuk Göğsü Tarifi: Tavuk Göğsü Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Tavuk göğsü, kıvamı muhallebiye benzeyen ancak lifli ve esnek yapısıyla ondan ayrılan özel bir tatlıdır. Doğru teknikle hazırlandığında tavuk tadı hissedilmez; aksine tatlıya farklı bir doku ve hafiflik kazandırır. Özellikle bayram sofralarında, özel davetlerde ve hafif tatlı tercih edenlerin menülerinde sıkça yer alır.

Tavuk Göğsü İçin Gerekli Malzemeler

Geleneksel tarif için 1 adet tavuk göğsü (derisiz ve kemiksiz) 1 litre süt 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağı un 1 yemek kaşığı nişasta (isteğe bağlı, daha pürüzsüz kıvam için) 1 yemek kaşığı tereyağı 1 paket vanilin

Üzeri için Tarçın

Tavuk Göğsü Nasıl Hazırlanır?

İlk adım tavuk etinin hazırlanmasıdır. Tavuk göğsü bol suyla haşlanır. Haşlama sırasında su birkaç kez değiştirilirse tavuk kokusu daha iyi giderilir. Haşlanan tavuk didiklenir ve lif lif ayrılır. Ardından mutfak robotunda ya da havanda mümkün olduğunca ince hale getirilir. Bu aşamada tavuk liflerinin iyice parçalanması, tatlının pürüzsüz dokusu açısından oldukça önemlidir.

Didiklenmiş tavuk birkaç kez soğuk sudan geçirilerek sıkılır. Bu işlem hem kokunun azalmasını sağlar hem de liflerin daha ince ayrılmasına yardımcı olur.

Muhallebi Kısmının Hazırlanışı

Geniş bir tencereye süt, şeker ve un alınır. Orta ateşte sürekli karıştırılarak pişirilir. Topaklanma olmaması için tel çırpıcı kullanılması önerilir. Karışım koyulaşmaya başladığında içerisine nişasta eklenebilir. Muhallebi kıvamına geldiğinde ince çekilmiş tavuk lifleri eklenir.

Bu aşamada karışım sürekli karıştırılmalıdır. Tavuk liflerinin muhallebiye homojen şekilde dağılması gerekir. Yaklaşık 10-15 dakika boyunca karıştırılarak pişirilir. Ardından tereyağı ve vanilin ilave edilir.

Kıvamın Tam Oturması

Tavuk göğsü tatlısının en önemli aşaması kıvamıdır. Karışım hem koyu hem de elastik bir yapıya ulaşmalıdır. Kaşıkla karıştırıldığında hafif uzayan bir doku oluşuyorsa kıvam doğru demektir.

Hazırlanan karışım, hafifçe ıslatılmış cam ya da metal bir tepsiye dökülür ve spatula yardımıyla düzeltilir. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirilir. Dinlendikçe kıvamı daha da oturur.

Servis Aşaması

Soğuyan tatlı dilimlenerek spatula yardımıyla rulo şeklinde sarılabilir ya da kare dilimler halinde servis edilebilir. Üzerine bolca tarçın serpilerek sunulur. Tarçın hem aroma hem de geleneksel sunum açısından önemlidir.

Tavuk Göğsünün Püf Noktaları

Tavuk mutlaka birkaç kez yıkanmalı ve lifleri iyice inceltilmelidir. Muhallebi sürekli karıştırılmalıdır. Topaklanma olmaması için un elenerek kullanılabilir. Kıvam koyulaşana kadar sabırla pişirilmelidir. Dinlendirme süresi atlanmamalıdır.

Pratik Tavuk Göğsü (Tavuksuz Versiyon)

Günümüzde pek çok kişi tavuk eti kullanmadan yapılan versiyonu tercih etmektedir. Bu versiyonda tavuk yerine nişasta oranı artırılır ve klasik muhallebi kıvamında hazırlanır. Ancak geleneksel tarifteki elastik yapı ve özgün doku tavuk lifleri sayesinde elde edilir.

Alternatif Sunum Önerileri

Üzerine Hindistan cevizi serpilebilir. Fıstık tozu ile süslenebilir. Karamel sos eşliğinde servis edilebilir.

Tavuk göğsü, Osmanlı saray mutfağından günümüze ulaşan nadide tatlılardan biridir. Hafif sütlü yapısı, ipeksi dokusu ve kendine özgü kıvamıyla klasik muhallebiden ayrılır. Doğru teknik ve sabırla hazırlandığında evde de ustalıkla yapılabilir. Geleneksel lezzetleri yaşatmak isteyenler için tavuk göğsü, hem nostaljik hem de rafine bir tatlı seçeneği sunar.