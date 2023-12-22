Tavuk Taşlığı Nasıl Pişirilir? Tavuk Taşlık Nasıl Yapılır ve Kaç Dakika Pişer?

Tavuk Taşlığı Nasıl Pişirilir? Tavuk Taşlık Nasıl Yapılır ve Kaç Dakika Pişer?

Tavuk taşlığı nasıl pişirilir? Tavuk taşlık nasıl yapılır, kaç dakika pişer? Tavuk Taşlığı, mükemmel bir lezzet deneyimi sunan, nefis bir tavuk yemeği alternatifidir. Özenle hazırlanan tavuk parçaları, özel baharatlar ve taşlığın eşsiz aromasıyla buluşur, sofranıza damaklarda unutulmaz bir iz bırakır. Sağlıklı ve doyurucu bir seçenek olan tavuk taşlığı, her lokmada taptaze lezzetiyle, lezzet arayanların favorisi olmaya adaydır. Tavuk taşlığı nasıl pişirilir? Tavuk taşlık nasıl yapılır, kaç dakika pişer? Tüm bilgileri sizin için derledik…

Tavuk taşlığı, mutfakların incisi olarak sofralarda yerini alan eşsiz bir tavuk yemeği alternatifidir. Adını, taşlıktaki taş benzeri büyüklükteki tavuk parçalarından alır ve bu özgün dokusu, özel baharatlarla birleşerek damaklarda unutulmaz bir lezzet şöleni yaratır. Tavuk taşlığı nasıl pişirilir? Tavuk taşlık nasıl yapılır, kaç dakika pişer? İşte cevabı…

Tavuk Taşlığı Nasıl Pişirilir?

Tavuk taşlığı, özel bir pişirme yöntemi ve baharat karışımı ile hazırlanan nefis bir tavuk yemeğidir. İşte tavuk taşlığı pişirilme tarifi…

Malzemeler:

- 1 kilogram tavuk but veya göğüs eti

- Yarım su bardağı yoğurt

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- 3 yemek kaşığı sıvı yağ

- 2 diş rendelenmiş sarımsak

- 1 tatlı kaşığı tuz

- Yarım çay bardağı nar ekşisi

- Yarım çay bardağı nar suyu

- 1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz içi (isteğe bağlı)

- Yarım demet taze nane veya maydanoz (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Tavuk Hazırlığı:

- Tavuk but veya göğüs etini istediğiniz büyüklükte parçalara ayırın.

- Tavuk parçalarını bir kaba alın.

Marine İşlemi:

- Yoğurt, sıvı yağ, rendelenmiş sarımsak, tuz, nar ekşisi ve nar suyunu bir kapta iyice karıştırın.

- Hazırladığınız karışımı tavuk parçalarına ekleyin. Tavukları iyice karıştırarak bu marinada en az 2-3 saat bekletin.

Pişirme Aşaması:

- Fırını 180 dereceye önceden ısıtın.

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- Tavukları yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin.

- Önceden ısıtılmış fırında, tavuklar iyice kızarana ve içleri pişene kadar (yaklaşık 30-40 dakika) pişirin.

Servis:

- Pişen tavuk taşlığını fırından çıkarın. Üzerine dövülmüş ceviz içi serpin ve isteğe bağlı olarak taze nane veya maydanozla süsleyin.

- Sıcak servis yapın ve yanında pilav veya salata ile servis edebilirsiniz.

Tavuk Taşlık Nasıl Yapılır?

Tavuk taşlık, özel bir pişirme tekniği ve lezzetli baharatlarla hazırlanan bir tavuk yemeğidir. İlk olarak, tavuk but veya göğüs eti büyük parçalara ayrılır ve yoğurt, sıvı yağ, sarımsak, tuz, nar ekşisi ve nar suyu içeren özel bir marinat ile harmanlanır. Tavuk parçaları bu karışımda en az 2-3 saat boyunca dinlendirilerek marinadın lezzetini içine çekmesi sağlanır.

Ardından, tavuklar yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yerleştirilir ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında, kızarana ve içleri tamamen pişene kadar yaklaşık 30-40 dakika süresince pişirilir. Son dokunuş olarak, pişen tavuk taşlığının üzerine dövülmüş ceviz içi serpilip taze nane veya maydanoz ile süslenerek sıcak servis edilir. Bu yöntemle hazırlanan tavuk taşlık, yoğurtlu marinadın yumuşaklığı ve fırınlanmanın lezzetiyle, sofralarınıza doyurucu ve nefis bir seçenek sunar.

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