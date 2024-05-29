Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Tayfun Duygulu'dan Deha Bilimlier'e: Üslubuna dikkat etmeli - Magazin haberleri

        Tayfun Duygulu'dan Deha Bilimlier'e: Üslubuna dikkat etmeli

        Tayfun Duygulu, kendisi gibi şarkıcı olan Deha Bilimlier'in 90'lı yılların popçularının sahnelerde tercih edilmediğini söylemesine "Üslubuna dikkat etmeli" diyerek tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 08:03 Güncelleme: 29.05.2024 - 08:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Tayfun Duygulu, eşi Bella Duygulu ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Duygulu, meslektaşı Deha Bilimlier'in 90'lı yılların popçularının sahnelerde tercih edilmediğini söylemesi hakkında konuştu.

        2

        "CAMİAYA AYIP ETMİŞ"

        "Kendisinin yorumu... Onun üslubuyla cevap vermek istemiyorum" diyen Duygulu, Bilimlier için "20 yıl sonra benim olduğum yerde inşallah konser verir. Eğitimi ne? 90'lar büyük camia... Bir sürü insan var. O camianın içinde yer almak istiyorsa üslubuna dikkat etmesi lazım. Gençlerde oluyor bu... Bu konunun muhatabının ben olduğunu düşünmüyorum. Ben üzerime alınmıyorum ama o camiaya ayıp etmiş. Buray kardeşim gibi mütevazı olmayı da öğrenir" ifadelerini kullandı.

        3

        Tayfun Duygulu, gazetecilerin "Siz Deha Bilimlier'i 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz?" sorusuna, "Önce olsun. Önce olacak ondan sonra bir şey söylenecek. Söylemiş olduğunu kendisine iade etmek lazım" yanıtını verdi.

        4

        "YORUMCU OLMAK BÖYLE BİR ŞEY"

        Bir diğer meslektaşı Buray için değerlendirmelerde bulunan Tayfun Duygulu, "Çok güzel yorum. Yorumcu olmak öyle bir şey. Beğenmeyenlerin kendi fikri... Biz keyifle dinliyoruz. Herkes şarkıcı olabilir ama yorumcu başka bir şey. Az önceki andığımız arkadaş (Deha Bilimlier) gibi binlerce insan var. Benim gibi 30 - 40 tane stadyum ya da biletli konser versin ondan sonra bunları konuşalım" ifadelerini kullandı.

        Ayrıca slow bir şarkı çıkaracağını söyleyen Tayfun Duygulu, "Ondan sonra bir yaz parçası gelir" dedi.

        #Tayfun Duygulu
        #Deha Bilimlier
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Aç kaldım" deyip kendini kesti! Üzerine 6 araç çıktı!
        "Aç kaldım" deyip kendini kesti! Üzerine 6 araç çıktı!
        Cinnet getiren genç, anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
        Cinnet getiren genç, anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
        Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınır şehirlerine balonlarla çöp gönderdi
        Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınır şehirlerine balonlarla çöp gönderdi
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        Alex de Souza Antalya'da
        Alex de Souza Antalya'da
        Akrabasını vurup kaçan zanlı yakalandı
        Akrabasını vurup kaçan zanlı yakalandı
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        "İsrail saldırısı kırmızı çizgiyi aşmadı"
        "İsrail saldırısı kırmızı çizgiyi aşmadı"
        Süper Lig'e Kasımpaşa damgası!
        Süper Lig'e Kasımpaşa damgası!
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Depremde hayat kurtaracak öneri
        Depremde hayat kurtaracak öneri
        "Türkiye'den teklifler var"
        "Türkiye'den teklifler var"
        Dönerin fiyatını fazla buldu, rastgele ateş açtı
        Dönerin fiyatını fazla buldu, rastgele ateş açtı
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        "Zelenskiy meşru iktidar değil"
        "Zelenskiy meşru iktidar değil"