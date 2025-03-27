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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Tayfur Bingöl'den Beşiktaş itirafı! - ikas Eyüpspor Haberleri

        Tayfur Bingöl'den Beşiktaş itirafı!

        Eyüpspor'un başarılı isimlerinden Tayfur Bingöl, HT Spor ekranlarına konuk oldu. Geleceğine dair konuşan milli futbolcu, Beşiktaş ile gelecek sezon da şampiyonluk yaşamak istediğini itiraf etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 15:53 Güncelleme: 27.03.2025 - 15:53
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        Tayfur Bingöl'den Beşiktaş itirafı!
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        Eyüpsporlu futbolcu Tayfur Bingöl, HT Spor'a özel çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Bonservisini Beşiktaş'ta bulunduran milli futbolcu, gelecek sezondaki hedeflerine dair konuştu.

        İşte Tayfur Bingöl'ün sözleri:

        "Eyüpspor kariyerim benim için çok özel bir şekilde devam ediyor. Ligde önemli bir rol oynuyoruz. Bu başarı için çok mutluyuz. Yoğun maç temposunun arasında bizi dinlendirdi. Eksiklerimizi tamamladık ve önümüzdeki maçlara daha konsantre şekilde hazırlanıyoruz."

        "Beşiktaş'tayken ufak bir sakatlık geçirmiştim. Onun akabinde transferim gerçekleşti. O süreci atlattıktan sonra da Arda hoca ve takım arkadaşlarımla birlikte güzel performans sergilemeye başladım. Kulübümüze yarar sağladığım için çok mutluyum."

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        "RAKİPLERİN KORKULU RÜYASI OLUYORUM"

        "Kaleye ne kadar yakın oynuyorsam o kadar etkili oluyorum. Ceza sahasına yapmış olduğum koşularla rakip takımların korkulu rüyası oluyorum. Güzel bir performans oldu benim adıma."

        "Mercedes'in geçen sezon getiremediği güncellemeyi kendime getirdim. 6 kilo verdim, yağ oranımı indirdim bu da süratimi artırdı. Goller de getirmiş olduğum güncellemeyle geliyor."

        ARDA TURAN AÇIKLAMASI

        "Arda Turan futbolculuk kariyerinde yıldızdı. Bu zamanda o tarz bir oyuncu kalmadı. Antrenörlük kısmında da özel bir hikaye yazıyor. Hocanın hırsından, istek ve arzusundan ders aldık."

        "Avrupa hedefimize oldukça yakınız. Bu hayale tutunmak üzereyiz ve bırakmak da istemiyoruz"

        BEŞİKTAŞ İTİRAFI

        "Yaşadığım sakatlığın ardından Beşiktaş'tan kendi isteğimle ayrıldım. Solskjaer ve ekibi, son karşılaştığımızda sohbet ettik. Beni takip ediyor, yeni sezonda güzel bir açılış yapacağız. Beşiktaş'ta oynamaya devam etmek istiyorum. Orada bir şampiyonluk hayalim var."

        MİLLİ TAKIM SÖZLERİ

        "Süper Lig'de uzun yıllar forma giydim. Onun için ben de milli takım daveti almak ve o aşkı yaşamak istiyorum"

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