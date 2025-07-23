Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Tayland telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Tayland'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Tayland telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Tayland'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Güneydoğu Asya'nın en renkli ve canlı ülkelerinden biri olan Tayland, birçok kişinin dikkatini çeker. Özellikle egzotik doğası, mistik tapınakları ve zengin mutfağıyla dünyadaki diğer ülkelerin beğenisini toplamıştır. Ülke, turizmin yanı sıra kültürel çeşitliliğiyle de dikkatleri üzerinde toplar. Ayrıca dijital alandaki gelişimi ve altyapısı sayesinde farklı yönleriyle de ilgi çekmiştir. Peki Tayland telefon kodu ne? Alan adı uzantısı ne? Plaka kodu kaç? Özellikleri neler? İşte bu soruların cevapları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 11:39 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tayland telefon kodu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TAYLAND TELEFON KODU

        Tayland telefon kodu uluslararası sistemde +66 olarak konumlandırılmıştır. Yurt dışından Tayland’daki bir numarayı aramak isteyenlerin bu numaradan destek alması gerekir. Yani aranacak telefon numarasının başına +66 ekleme zorunluluğu vardır. Çünkü bu kod, yurt dışından gelen aramaların sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Ülke içinde yapılan aramalarda ise bölgeye göre değişen alan kodları mevcuttur, yani bu kodun kullanılmasına gerek yoktur. Mobil hatlar genellikle 08 veya 09 ile başlar. Bunun yanı sıra Tayland’da iletişim altyapısı da oldukça gelişmiştir.

        TAYLAND PARA BİRİMİ

        Tayland para birimi resmi kaynaklarda Tayland Bahtı (THB) olarak geçmiştir. İşte ilgili konudaki bazı özellikler;

        • 1 baht, 100 satang’a bölünmüştür.
        • Madeni paralar ülkede çoğunlukla 1, 2, 5 ve 10 baht olarak kullanılır.
        • Kâğıt paralar ise 20, 50, 100, 500 ve 1000 bahtlık olarak kullanılır.
        • Baht, uluslararası piyasalarda işlem gören bir para birimidir.
        • Tayland Bahtı, Tayland ekonomisinin gücünü yansıtır.
        • Özellikle turistik bölgelerde döviz bürolarının yaygın olduğu söylenebilir.
        • Amerikan Doları ve Euro, bu bürolarda kolaylıkla bozdurulabilir.

        TAYLAND PLAKA KODU

        Tayland plaka kodu Tay dili karakterleri ve Latin alfabesi ile oluşturulmuş bir sistemle düzenlenir. Bu ülkede sabit bir araç plakası yoktur. Belirlenen özel sisteme göre plakalardaki renkler, aracın türüne göre değişiklik gösterir. Özel araçlar için beyaz zemin üzerine siyah yazı kullanılması uygun görülmüştür. Ticari araçlar için ise plakalarının zemini sarıdır. Diplomatik araçlar ve hükümet araçları ise daha farklı plaka renkleri kullanılır. Bunun yanı sıra Tayland’da plakalarda ilin ismi de yer alır.

        TAYLAND HANGi ALAN ADI UZANTISI?

        Bu noktada akıllara “Tayland hangi alan adı uzantısı?” sorusu gelmiş olabilir. Bu ülkeye ait olan resmi internet uzantısı, ülkedeki bireyler, kamu kuruluşları ve şirketler tarafından sıkça kullanılır. Söz konusu ülkeye merkezli web sitelerinde “.co.th”, “.ac.th” gibi özel sektör ve akademik kurumlara özgü varyasyonlar da sıkça göze çarpar. İlgili ülkede dijitalleşme hızla artmaktadır ve bu da dünyanın ilgisini çeker. Ülkede yer alan birçok kurum ve girişim ".th" uzantısıyla dijital dünyada varlığını göstermiştir.

        TAYLAND HAKKINDA BİLGİLER

        • Ülkenin başkenti Bangkok’tur.
        • Bangkok, aynı zamanda ülkenin en büyük ve en kalabalık şehri olma bayrağını taşır.
        • Tayland, krallıkla yönetilen bir ülkedir.
        • Mevcut yönetim biçimi anayasal monarşi olarak bilinir.
        • Ülkenin Resmi dili Tayca’dır.
        • İngilizce dili ise özellikle turistik bölgelerde yaygınlaşmıştır.
        • Ülke nüfusunun yaklaşık 72 milyon kişi olduğu bilinir.
        • Tayland ekonomisi turizm, elektronik üretimi, tarım ve otomotiv sanayisine dayalı bir şekilde faaliyet gösterir.
        • İlgili ülke, tropikal iklimi ile birlikte yıl boyunca sıcak ve nemli hava koşullarıyla öne çıkar.
        • Budizm, ülkedeki en yaygın dindir ve ülkedeki nüfusun büyük bölümü Budisttir.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Ankara'da 3 kişinin öldüğü yangında itfaiye raporu!
        Ankara'da 3 kişinin öldüğü yangında itfaiye raporu!
        Kanada'dan ABD'ye tarife mesajı
        Kanada'dan ABD'ye tarife mesajı
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Sigara içene de ceza geliyor
        Sigara içene de ceza geliyor
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Washington Post'tan "beklenen İstanbul depremi" haberi
        Washington Post'tan "beklenen İstanbul depremi" haberi
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        Denizlerde sıcaklık 30 dereceyi aştı!
        Denizlerde sıcaklık 30 dereceyi aştı!
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        Semih Kılıçsoy Çizme yolcusu!
        Semih Kılıçsoy Çizme yolcusu!
        Trump'tan Obama'ya: Vatan haini
        Trump'tan Obama'ya: Vatan haini
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Bu yöntemlerle uykusuz yaz gecelerine son!
        Bu yöntemlerle uykusuz yaz gecelerine son!
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!