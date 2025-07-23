Tayland telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Tayland'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

TAYLAND TELEFON KODU

Tayland telefon kodu uluslararası sistemde +66 olarak konumlandırılmıştır. Yurt dışından Tayland’daki bir numarayı aramak isteyenlerin bu numaradan destek alması gerekir. Yani aranacak telefon numarasının başına +66 ekleme zorunluluğu vardır. Çünkü bu kod, yurt dışından gelen aramaların sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Ülke içinde yapılan aramalarda ise bölgeye göre değişen alan kodları mevcuttur, yani bu kodun kullanılmasına gerek yoktur. Mobil hatlar genellikle 08 veya 09 ile başlar. Bunun yanı sıra Tayland’da iletişim altyapısı da oldukça gelişmiştir.

TAYLAND PARA BİRİMİ

Tayland para birimi resmi kaynaklarda Tayland Bahtı (THB) olarak geçmiştir. İşte ilgili konudaki bazı özellikler;

1 baht, 100 satang’a bölünmüştür.

Madeni paralar ülkede çoğunlukla 1, 2, 5 ve 10 baht olarak kullanılır.

Kâğıt paralar ise 20, 50, 100, 500 ve 1000 bahtlık olarak kullanılır.

Baht, uluslararası piyasalarda işlem gören bir para birimidir.

Tayland Bahtı, Tayland ekonomisinin gücünü yansıtır.

Özellikle turistik bölgelerde döviz bürolarının yaygın olduğu söylenebilir.

Amerikan Doları ve Euro, bu bürolarda kolaylıkla bozdurulabilir.

TAYLAND PLAKA KODU

Tayland plaka kodu Tay dili karakterleri ve Latin alfabesi ile oluşturulmuş bir sistemle düzenlenir. Bu ülkede sabit bir araç plakası yoktur. Belirlenen özel sisteme göre plakalardaki renkler, aracın türüne göre değişiklik gösterir. Özel araçlar için beyaz zemin üzerine siyah yazı kullanılması uygun görülmüştür. Ticari araçlar için ise plakalarının zemini sarıdır. Diplomatik araçlar ve hükümet araçları ise daha farklı plaka renkleri kullanılır. Bunun yanı sıra Tayland’da plakalarda ilin ismi de yer alır.