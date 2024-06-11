A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hong Kong'da gerçekleştirilecek FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. hafta mücadelelerine başlıyor. Bu etapta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak "Filenin Sultanları", organizasyonda 8 maçta 6 galibiyet elde etti. VNL'in üçüncü ve son haftasında ilk olarak Tayland ile karşılaşacak olan Türkiye galibiyet için parkeye çıkacak. Peki, Tayland Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, konuya dair detaylar...