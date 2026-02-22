Taylor Swift, tarihe geçti

Geçtiğimiz yılın en çok dinlenen şarkıları ve albümleri dijital platformlarda bir bir belli olurken, asıl büyük soru; "Yılın en çok satış yapan ismi kim oldu?" idi.

Forbes’un aktardığı verilere göre, Uluslararası Fonografik Endüstrisi Federasyonu (IFPI) tarafından yapılan değerlendirmede Taylor Swift, 2025'in en başarılı şarkıcısı seçildi. Bu başarıyla birlikte milyarder pop yıldızı; üst üste dördüncü, toplamda ise altıncı kez bu ünvanın sahibi olarak tarihe geçti.

2025'te yayınladığı yeni albümüyle müzik listelerini altüst eden Taylor Swift, satış rakamlarında ulaşılamaz bir seviyeye geldi. Son çalışması, Amerika Birleşik Devletleri’nde tüm zamanların en hızlı satan albümü olma başarısını gösterirken, dünya genelindeki dijital ve fiziksel satış listelerinde de zirveyi kimseye bırakmadı.

Sıralamalar belirlenirken küresel fiziksel albüm satışları, dijital indirmeler ve streaming verileri bir arada değerlendiriliyor. Bu yöntem, bir sanatçının dünya genelindeki gerçek performansını gösteren en kapsamlı veri olarak kabul ediliyor.