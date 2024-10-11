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        Haberler Dünyadan Taylor Swift'ten kasırga mağdurlarına 5 milyon dolar bağış - Magazin haberleri

        Taylor Swift'ten kasırga mağdurlarına 5 milyon dolar

        Helene Kasırgası'nın ardından önceki gün de Milton Kasırgası ile büyük can ve mal kaybının yaşandığı ABD'de, ünlü şarkıcı Taylor Swift, kesenin ağzını açtı. Dünyanın en zengin kadın müzisyeni ünvanına sahip olan Swift, 5 milyon dolar bağışladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 12:34 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:36
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        Helene Kasırgası'nın yol açtığı yıkım ve Milton Kasırgası'nın devam eden tahribatının ardından ünlü şarkıcı Taylor Swift, kasırga yardım çalışmalarına katkıda bulundu. Swift, kasırgadan etkilenenlere yardım için 5 milyon dolar bağışta bulundu.

        Bu ayın başlarında Helene Kasırgası ABD'nin güneydoğu eyaletlerinde karaya çıkarak Georgia, Florida, Kuzey Carolina ve daha birçok şehri yerle bir etti. Kasırga yüzlerce kişinin ölümüne ve çok daha fazlasının da kaybolmasına neden oldu. Önceki gün de Milton Kasırgası Florida'yı vururken, ABD Başkanı Joe Biden tarafından "yüzyılın fırtınası" olarak tanımlandı.

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        "TAYLOR'A KATILIN"

        Feeding America, pop yıldızının cömert bağışını resmen doğruladı. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Feeding America adına yapılan açıklamada, Taylor Swift'in; toplumların yeniden inşasına ve toparlanmasına yardımcı olmak, bu yıkıcı fırtınalardan etkilenen insanlara temel gıda, temiz su ve malzeme sağlamak için kullanılacak 5 milyon dolarlık bağış yaptığı belirtildi.

        Feeding America, başkalarını da Taylor Swift'in yolundan gitmeye yönlendirerek, "Yapabiliyorsanız Taylor'a katılın" mesajıyla bağış yapmaya teşvik etti.

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        EN ZENGİN KADIN MÜZİSYEN

        Forbes, geçtiğimiz günlerde 'Eras' adlı turnesiyle yakaladığı tarihi başarısının ve müzik kataloğunun kalıcı popülaritesinin ardından Taylor Swift'in mali durumunu güncellemiş, Swift'in servetinin 1,6 milyar dolar olduğunu açıklamıştı. Böylece Swift, 1,4 milyarlık servetin sahibi olan Rihanna'yı geride bırakarak dünyanın en zengin kadın müzisyeni olmuştu.

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        MİLYONLARCA DOLAR DAĞITTI

        Taylor Swift, daha önce de cömert bağışlarıyla gündeme gelmişti. Aralık 2023'te Tennessee'yi yıkıp geçen fırtınaların ardından afet yardımlarına 1 milyon dolar bağışlamış, Şubat 2024'te Kansas City Chiefs'in Super Bowl geçit töreni sırasında öldürülen 44 yaşındaki bir kadının ailesine sessizce 100 bin dolar vermişti.

        Taylor Swift, Edinburgh Food Project'ten Arizona Food Bank Network'e, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde yerel aşevlerini desteklemesiyle gündem olmuştu.

        People Dergisi, Taylor Swift'in ekibinde yer alan dansçılar, makinistler, ses teknisyenleri, yemek servisi yapanlar ve diğer çalışanlar için 55 milyon doların üzerinde ikramiye dağıttığını aktarmıştı.

        Taylor Swift'in diğer bağışları şöyle;

        2008
        • Iowa'daki su taşkınları için; 100 bin dolar

        2009
        • Çeşitli okullara; 250 bin dolar
        • Reading Halk Kütüphanesi'ne; 6 bin kitap
        • Nashville Halk Kütüphanesi'ne; 14 bin kitap

        2010
        •Tennessee su taşkınları için; 500 bin dolar
        • Nashville'daki Hendersonville Lisesi'ne konferans salonlarını yenilemeleri için; 75 bin dolar

        2011
        • St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'ne; 25 bin dolar
        • Hortum mağdurlarına için; 750 bin dolar

        2012
        • Nashville'daki Country Music Hall of Fame and Museum'ın inşa edeceği yeni eğitim merkezi için; 4 milyon dolar
        • 6 üniversiteye; 60 bin dolar

        2014
        • V Foundation for Cancer Researhc'e; 100 bin dolar
        • Philadelphia Çocuk Hastanesi'ne; 50 bin dolar

        2015
        • New York’taki okullara; 25 bin kitap
        • New York Eğitim Dairesi'ne; 50 bin dolar

        2016
        • Louisiana su taşkınları için; 1 milyon dolar
        • Dolly Parton Yangın Fonu’na; 100 bin dolar

        2018
        • Time's Up hareketine; 100 bin dolar

        2019
        • Tennessee Equality Project’e; 113 bin dolar

        #Taylor Swift
        #Kasırga
        #BAĞIŞ
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