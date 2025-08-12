Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Taylor Swift, yeni albümünü duyurdu

        Taylor Swift, yeni albümünü duyurdu

        Taylor Swift yeni albümü 'The Life of a Showgirl' 12'nci albüm olarak çıkacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 11:52 Güncelleme: 12.08.2025 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni albümünü duyurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift yeni albümü 'The Life of a Showgirl' 12'nci albüm olarak çıkacağını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

        Taylor Swift'in The 'Life of a Showgirl' adlı yeni çalışmasını, Travis ve Jason Kelce'nin New Heights podcast bölümünde yayınlanacak albümden bahsetmişti. Bölümde Swift, Travis ve Jason Kelce'e üzerinde TS (Taylor Swift) harfleri bulunan yeşil bir evrak çantası gösterirken; "Bu benim yeni albümüm, The Life of a Showgirl " ifadeleriyle hayranlarını mutlu etmişti.

        REKLAM

        35 yaşındaki Taylor Swift'in 12'nci albümüne ithafen şarkıcı, 12 Ağustos Salı günü ABD saati ile 00:12'de sosyal medyada paylaştı. Turuncu giysili 12 fotoğrafının yer aldığı bu paylaşımla müzikseverleri mutlu etti.

        Swift albüm kapağını gizli tutarken, şahsi web sitesinden bir kilit bulunan, bulanık turuncu ve yeşil bir kapak olduğu görünüyor.

        Hayranları, şimdiden Taylor Swift'in web sitesinden albüm, plak ve CD sürümlerinin ön siparişini veriyor.

        Albümün parça listesinin belli olmamasıyla birlikte çıkış tarihi de belli değil ancak web sitesinden verilen ön siparişlerin en geç 13 Ekim'de gönderileceği kesin olarak söylendi.

        Bir çok ödül kazanan Taylor Swift'in, en son yayınladığı albüm 'The Tortured Poets Department - TS The Eras Tour Setlist' idi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Taylor Swift
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memura ilk zam teklifi saat 14.00'te açıklanacak
        Memura ilk zam teklifi saat 14.00'te açıklanacak
        AB liderlerinden ABD-Rusya zirvesi öncesi mesaj
        AB liderlerinden ABD-Rusya zirvesi öncesi mesaj
        Pringles yarım kilo kıyma fiyatı ile yarışıyor
        Pringles yarım kilo kıyma fiyatı ile yarışıyor
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        Tren seferlerine düzenleme ve elektrik hatlarına tedbir
        Tren seferlerine düzenleme ve elektrik hatlarına tedbir
        Musk'tan, Apple ve OpenAI'ye suçlama!
        Musk'tan, Apple ve OpenAI'ye suçlama!
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu
        Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        İddia: Zelenskiy'den toprak bırakmaya yeşil ışık
        İddia: Zelenskiy'den toprak bırakmaya yeşil ışık
        Alvaro Morata'dan flaş ayrılık mesajı!
        Alvaro Morata'dan flaş ayrılık mesajı!
        Çin'in işsiz gençleri neden iş sahibiymiş gibi davranıyor?
        Çin'in işsiz gençleri neden iş sahibiymiş gibi davranıyor?
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?