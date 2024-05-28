Tayvan'da tartışmalı tasarı meclisten geçti: Göstericiler protesto etti

Muhalefetteki Milliyetçi Parti (KMT/Koumintag) ile Tayvan Halk Partisinin (TPP) oylarıyla kabul edilen değişiklik, Tayvan liderinin yılda bir kez meclise hitap ederek milletvekillerinin sorularına yanıt verme zorunluluğu getirirken meclise, hükümet ve kamu görevlerini ifade için çağırma, çağrıya uymayanları ve uygun şekilde ifade vermeyenleri para cezasına çarptırma yetkisi tanıyor.