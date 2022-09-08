Bugün Fenerbahçe, Adana Demirspor ile Tayyip Talha Sanuç’un transferi konusunda anlaşma sağlamıştı. Sarı-lacivertlilerin para ve Serdar Dursun teklifi Akdeniz ekibinden kabul görürken Serdar'ın gitmek istememesi nedeniyle görüşmeler tıkandı. Bu noktada yeniden devreye giren Beşiktaş ödeme planını yenileyip transferi bitirdi.

SANCAK, BEŞİKTAŞ'I AÇIKLADI

İHA'ya konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yaşanan gelişme üzerine ilk etapta transferde Beşiktaş'a söz verdiği için, "Oyuncunun fiyatı belli. Ben fiyat artırımı yapmam. Bu şartlar altında da Beşiktaş'a söz vermiştim" ifadelerini kullandı. Henüz sözleşme imzalanmadı ancak Beşiktaş, transferi bitiren taraf oldu.