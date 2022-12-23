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Tazminat alma şartları nelerdir? İş yerinden tazminat almak için kaç yıl çalışmak gerekli?

Çalışanlar tazminat hakkından yararlanmak isterse mevcut iş yerinde 1 yıl boyunca çalışmak zorundadır. Tazminat alma şartları nelerdir sorusu ise sıkça merak edilen sorulardan biri. Tazminat alma şartları kesin ve nettir eğer sizlerde bu şartları taşıyorsanız tazminatınızı alabilirsiniz. Peki, tazminat alma şartları neler?

Tazminat Alma Şartları Nelerdir? İş Yerinden Tazminat Almak İçin Kaç Yıl Çalışmak Gerekli?
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İş yerinden tazminat almak için kaç yıl çalışmak gerekli?

İş yerinen tazminat almak için, o iş yerinde en az bir yıl çalışmış olmanız gerekiyor.

Farklı sektörlerde ve farklı yerlerde çalışılmış olsa dahi 15 yıl 3600 gününün dolması gerekir.

Tazminat tutarı ise en son iş yerinizde ne kadar süre çalıştıysanız onun üzerinden hesaplanır.

Hangi durumlarda tazminat alabilirim?

Kıdem tazminatı çalışanın mağduriyetini gidermek için ve işveren tarafından ödenen bir toplu ödemedir. Kıdem tazminatı alabilmek için belirli şartları yerine getirmiş olmalısınız. Peki, iş yeriyle sorun yaşayanlar ya da tazminat hakkını hangi durumlarda alacağını araştıran vatandaşlar hangi durumlarda tazminat alabilirim sorusunu araştırıyor? İşte cevabı

  • İş yerinde en az bir yıl boyunca çalışıyor olmak
  • Emekliliğin gelmesi ya da malulen emeklilik nedeniyle işten ayrılma
  • Kadın çalışanların evlilik nedeniyle işten ayrılmaları
  • Erkek çalışanların askerlik görevini yerine getirmek için işten ayrılmaları ( bedelli askerlik hariçtir)
  • İşveren haksız nedenlerden dolayı çalışanın iş akdine son verdiyse
  • İş yerinde taciz, mobbing, yasal çalışma süresinin üstünde çalışmak ve mesai ücretini alamamak tazminat almanızı sağlar

Özel Sektörde Tazminat Alma Şartları

Kanunen kıdem tazminatına hak kazanmak için ön koşulların oluşması gerekiyor. İşveren, çalışanın sağlığını riske atacak ortamlarda bulunduruyorsa ve iş ortamındaki koşullar sağlığı etkileyecek düzeyde ise kıdem tazminatı alınır.

Eğer çalışan, işveren tarafından tehdit edilirse ve işin içinde taciz de varsa iş akdini feshederek kıdem tazminatına hak kazanır. Eğer işçi, mesaiye kalıyor ve hakkını alamıyorsa ya da belirtilen süre zarfından ücret verilmiyorsa kıdem tazminatı alınabilir. Kadın çalışan evlilik nedeniyle ayrılmak isterse tazminatını alabilir, erkek çalışanlar ise askerlik hizmetini yapmak için ayrılırsa tazminat hakkı doğar.

İşyerinden Tazminat Nasıl Alınır?

İş yerinden tazminat almak için iş yerinde minimum bir yılı doldurmak gerekir. Kıdem tazminatı kişilere evlendiklerinde, askere gittiklerinde, emekli olduklarında ya da çalışanın haklı olduğu bir nedenden dolayı istifa etmesi tazminat alma hakkını doğurur.

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan Çalışanın Tazminat Alma Şartları

Bazı şartlar hariç çalışanın kendi istifası ile işten ayrılması tazminat almasını sağlamaz. Bazı şartlar hariçtir. Kendi isteğiyle işten ayrılan çalışanın tazminat alma şartları şöyledir: eğer çalışan, işten ayrılma nedeninde haklı ise kıdem tazminatını alabilir.

Meslek hastalığı, iş kazası ya da iş yerindeki yoğun çalışma koşulları ve bu koşulların sağlığı etkilemesi tazminat almanızı sağlar. En çok karşılaşılan etkenlerden biride iş yerindeki mobbing’e maruz kalmaktır. İşverenler çoğu zaman tazminat ödememek için çalışanlara baskı uygular istifa etmesini sağlar.

Fakat iş yerinde mobbing’e uğramak tazminat almanızı sağlayan etkenlerden biri. Unutulmaması gereken noktalardan biri de eğer işçi, iş yerinden ayrılmak istediğini işverene belirtmez ve direkt işi bırakırsa ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir. Buna maruz kalmamak için belirtilen yasal süre içinde iş yerinden ayrılmak istediğinizi belirtin. Kıdem tazminatı almak için diğer şartları taşıyorsanız tazminatınızı alabilirsiniz.

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