Tûba Büyüküstün: Paha biçilmez bir deneyimdi

Tûba Büyüküstün, dünyaca ünlü sinema yıldızlarını bir araya getiren International Red Sea Film Festivali’ndeki jüri görevini tamamladı. Başarılı oyuncu, Oscarlı yönetmen Spike Lee başkanlığındaki jüride İngiliz oyuncu Minnie Driver, Mısırlı yönetmen Abu Bakr Shawky ve fenomen dizi ‘Lost’ ile tanınan Daniel Dae Kim ile birlikte yer aldı. Johnny Depp’ten Sarah Jessica Parker’a, Dev Patel’den Andrew Garfield’a kadar sayısız dünya yıldızıyla ve sinema endüstrisinin önemli isimleriyle bir araya geldi.

Tûba Büyüküstün, derinlikli ve gerçekçi anlatı biçimiyle değindiği güncel meselelerle dünya sinemasında kendine kıymetli bir yer edinen Ortadoğu ve Asya sinemasının güçlü konumunu uluslararası sinemada sağlamlaştıran ve uluslararası yıldızları da söyleşi ve etkinliklerle topraklarına davet eden International Red Sea Film Festivali 2024, kapanış töreniyle sona erdi. Büyüküstün, Oscarlı yönetmen Spike Lee’nin başkanlığındaki jüri ile birlikte festival seçkisindeki 16 filmi izleyerek değerlendirdi.

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Kapanış töreninde 'En iyi Erkek Oyuncu' ödülünü takdim eden Tûba Büyüküstün, törenin sunucusu Suudi film yapımcısı ve oyuncu Fatima Albanawi tarafından şu sözlerle sahneye davet edildi: Büyükannemin oturma odasına girdiğimde, neredeyse her gün onun etkileyici performansını görüyorum ve büyükannem onu bana şöyle tarif ediyor; “Çok güzel.” Türk sinemasının dünyaca tanınan bir elçisi ve beğenilen bir oyuncuyu sahneye davet etmek istiyorum."