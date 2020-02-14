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TBB: Emeklilere promosyon konusunda bir çalışmamız yok

Türkiye Bankalar Birliği emeklilere promosyon konusunda ilgili kurumlarla herhangi bir görüşme yapmadığını açıkladı

emekli maaşı
DHA

Türkiye Bankalar Birliği (TBB),emeklilere promosyon ödemelerine ilişkin görüşmeler yapmadığını açıkladı.

TBB'den yapılan, "Emeklilere promosyon ödemesi görüşmeleri hakkında" başlıklı açıklamada şöyle denildi:

"Emeklilere ödenecek promosyon rakamının belirlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların Türkiye Bankalar Birliği ile görüşmeler yaptığına ilişkin basın kuruşlarınca haberler yapıldığı görülmektedir. Türkiye Bankalar Birliği´nin bu konuda herhangi bir çalışması veya görüşmesi bulunmamaktadır."

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