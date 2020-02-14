DHA

Türkiye Bankalar Birliği (TBB),emeklilere promosyon ödemelerine ilişkin görüşmeler yapmadığını açıkladı.

TBB'den yapılan, "Emeklilere promosyon ödemesi görüşmeleri hakkında" başlıklı açıklamada şöyle denildi:

"Emeklilere ödenecek promosyon rakamının belirlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların Türkiye Bankalar Birliği ile görüşmeler yaptığına ilişkin basın kuruşlarınca haberler yapıldığı görülmektedir. Türkiye Bankalar Birliği´nin bu konuda herhangi bir çalışması veya görüşmesi bulunmamaktadır."