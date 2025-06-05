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        Haberler Spor Basketbol TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı! - Basketbol Haberleri

        TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı!

        Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 20:25 Güncelleme: 05.06.2025 - 20:25
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        Türkoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı!
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        Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, "Bayramlar, bizleri ortak değerlerde buluşturan; sevgi, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren en özel zamanlardır. Toplumsal yardımlaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzur ve mutluluğu içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

        Kırgınlıkların geride bırakıldığı bayram temennisinde bulunan Türkoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu anlamlı günlerin, kırgınlıkların geride bırakıldığı, dostlukların tazelendiği, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu bir iklimde geçmesini temenni ediyor, birlik ve beraberlik ruhunu güçlendireceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, huzur ve mutlulukla dolu nice bayramlar diliyorum."

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