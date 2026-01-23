Habertürk
        TBF Başkanı Türkoğlu'ndan FIBA Genel Sekreteri Zagklis'e ziyaret!

        TBF Başkanı Türkoğlu'ndan FIBA Genel Sekreteri Zagklis'e ziyaret!

        TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 22:31 Güncelleme: 23.01.2026 - 22:56
        Türkoğlu'ndan FIBA Genel Sekreteri Zagklis'e ziyaret!
        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis'i ziyaret etti.

        TBF'nin açıklamasına göre İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşen görüşmede, TBF ile FIBA arasındaki kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Mart ayında düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri ile yaz döneminde gerçekleştirilecek FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası organizasyonlarına yönelik hazırlık süreçleriyle planlamalar da görüşmede değerlendirildi.

        Ziyarette ayrıca kısa süre önce sporculuk kariyeriyle FIBA Hall of Fame seçilen Türkoğlu ile Zagklis, basketbolun tarihsel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda Hall Of Fame onurunun taşıdığı önem ve sorumluluk üzerine değerlendirmelerde bulundu.

        Türkoğlu, Basketbol Evi'ndeki 2010'da dünya ikinciliği yaşadığı ayakkabıyı da imzaladı.

        Ziyaretin sonunda Hidayet Türkoğlu, Zagklis'e nazar boncuklu basketbol topu ve Türk lokumu hediye etti. FIBA ise Türkoğlu'na 23 Temmuz 1995'te Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Türkiye-Hırvatistan müsabakasının maç kağıdını armağan verdi.

        TÜRKOĞLU'NDAN DEĞERLENDİRME

        TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, görüşmenin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan değerlendirmelerde bulundu.

        Türkoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "FIBA Genel Sekreteri Sayın Andreas Zagklis'i Patrick Baumann Basketbol Evi'nde ziyaret ettim. Zagklis ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, basketbolun dünya genelindeki başarılı gelişimi ve yayılımı üzerine verimli değerlendirmelerde bulunduk. Başarılı çalışmaları ve liderliği için FIBA'yı ve Andreas Zagklis'i tebrik ediyor, misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. FIBA Hall of Fame listesinde yer almak benim için büyük bir gurur kaynağı. 2010 Dünya Şampiyonası'nda giydiğim ayakkabıyı da imzalarken Türk basketbolunu temsil eden bu değerli hatıranın Basketbol Evi'nde yer almasından ayrıca gurur duydum."

