Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol TBF'den A Milli Kadın Basketbol Takımı'na uğurlama yemeği! - Basketbol Haberleri

        TBF'den A Milli Kadın Basketbol Takımı'na uğurlama yemeği!

        FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı için uğurlama yemeği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 22:11 Güncelleme: 14.06.2025 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBF'den Kadın Milliler'e uğurlama yemeği!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, teknik ekip ve sporcular yemekte, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

        Başkan Türkoğlu, Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde 18-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek şampiyona öncesinde millilere başarılar diledi.

        Hazırlıklarına Basketbol Gelişim Merkezi'nde devam eden ay-yıldızlılar, yarın son antrenmanını yapıp 16 Haziran Pazartesi günü Yunanistan'a hareket edecek.

        Millilerin A Grubu'ndaki maç programı şöyle:

        18 Haziran Çarşamba:

        17.30 Türkiye-Fransa

        19 Haziran Perşembe:

        17.30 İsviçre-Türkiye

        21 Haziran Cumartesi:

        20.30 Yunanistan-Türkiye

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Tahran'da hava savunması devrede
        Tahran'da hava savunması devrede
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Trump ile Putin Orta Doğu'yu görüştü
        Trump ile Putin Orta Doğu'yu görüştü
        İsrail doğal gaz sahasını vurdu
        İsrail doğal gaz sahasını vurdu
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        İsrail'den Fordo nükleer tesisi vurgusu
        İsrail'den Fordo nükleer tesisi vurgusu
        Örümcek ağına düşen İran
        Örümcek ağına düşen İran
        Muslera'dan Icardi ve F.Bahçe itirafı!
        Muslera'dan Icardi ve F.Bahçe itirafı!
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Zorlu günleri ilk kez anlattı