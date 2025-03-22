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        Haberler Spor Basketbol TBF'den Alperen Şengün'e ziyaret - Basketbol Haberleri

        TBF'den Alperen Şengün'e ziyaret

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 22:04 Güncelleme: 22.03.2025 - 22:04
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        TBF'den Alperen Şengün'e ziyaret!
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        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ü ziyaret etti.

        TBF'nin açıklamasına göre başkan Hidayet Türkoğlu, başkanvekili Harun Erdenay ile yönetim kurulu üyeleri Kerem Tunçeri ve Onur Atakay, Kaseya Center'daki Houston Rockets-Miami Heat müsabakasını izledi.

        A Milli Basketbol Takımı ile yaz aylarında FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Alperen Şengün, takımının Miami Heat'i 102-98 yendiği karşılaşmada 8 sayı, 10 ribauntluk performans sergiledi.

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