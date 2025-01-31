TBF ve Mehmet Okur'dan Alperen Şengün'e tebrik
NBA'deki milli gururumuz Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star'a seçilerek tarihe geçti. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve eski milli basketbolcu Mehmet Okur, 23 yaşındaki Alperen'i sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla tebrik etti.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star organizasyonuna seçilen milli basketbolcu Alperen Şengün'ü kutladı.
TBF'nin sosyal medyalarında "Giresun'dan San Fransisco'ya, NBA All-Star 2025’e uzanan bir yolculuk" başlığıyla video paylaştı.
TBF'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Milli oyuncumuz Alperen Şengün, NBA All-Star 2025’te forma giyecek! A Erkek Milli Takımımız’ın ve Houston Rockets’ın değerli oyuncusu Alperen Şengün, Batı Konferansı’ndan seçilerek #NBAAllStar 2025’te boy göstermeye hak kazandı. Tebrikler Alperen."
MEHMET OKUR: SENİNLE GURUR DUYUYORUM
NBA All-Star organizasyonunda boy gösteren ilk Türk basketbolcu olan Mehmet Okur da Alperen Şengün'ü kutladı.
Mehmet Okur, sosyal medyasından Alperen ile olan fotoğrafını paylaşarak, "Seninle gurur duyuyorum. Hak ettin." ifadelerini kullandı.
Eski milli basketbolcu Mehmet Okur, Utah Jazz forması giyerken 2007 yılında All-Star organizasyonuna seçilmişti. Alperen Şengün de bu organizasyonda yer almaya hak kazanan ikinci Türk basketbolcu ünvanını aldı.
2025 NBA All-Star organizasyonu, 16 Şubat'ta San Francisco'daki Chase Center'da oynanacak.