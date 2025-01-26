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        Haberler Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Miraç Kandili mesajı

        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Miraç Kandili mesajı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Miraç Gecesi'nin millete ve İslam alemine şefaat, mağfiret, huzur, barış ve esenlik getirmesini diledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 20:14 Güncelleme: 26.01.2025 - 20:14
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        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Miraç Kandili mesajı
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        Kurtulmuş, Miraç Kandili mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Miraç, maddeden manaya, dünyeviden uhreviye, kederden sevince, yeisten umuda uzanan bir yolculuktur, arınma ve Rabb'imize yaklaşma vesilesidir. Miraç Gecemizin, aziz milletimize ve İslam alemine şefaat, mağfiret, huzur, barış ve esenlik getirmesini diliyorum. Gecemiz hayır, dualarımız makbul olsun."

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