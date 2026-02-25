Canlı
        Haberler Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit pilot için başsağlığı mesajı

        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit pilot için başsağlığı mesajı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 06:28 Güncelleme:
        Kurtulmuş'tan şehit pilot için başsağlığı mesajı

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Balıkesir'deki uçak kazasında şehit olan pilot için taziye mesajı yayımladı.

        Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Balıkesir'den kalkan F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

        Balıkesir'de F-16 kaza kırıma uğradı: 1 şehit
        Balıkesir'de F-16 kaza kırıma uğradı: 1 şehit Haberi Görüntüle

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        "Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'ne ait F-16 savaş uçağımızın görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaşanan elim kaza adli ve idari olarak titizlikle incelenecektir."

