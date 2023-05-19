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Habertürk'te Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan açıklamalar...

Şentop'un konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Şu anda 270 bin civarında bir oy dolayısıyla bitmemiş oldu. Dolayısıyla bu kadar kestirebilmek mümkün değil. Cumhurbaşkanımızın yüzde 50'yi geçebileceği tezimiz doğrulandı. Sosyal medyada belli angajmanları olan kesimler tarafından böyle bir eleştiri getirildiğini üzülerek gördüm. Benim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili ifadelerim, atıflarım bellidir. Bugün gençlerle beraber yaptığım toplantıda da uzunca tarihi gelişmeleri de anlattım. Sadece bir mesaj üzerinden istismar konusu etmeyi kötü niyetli buluyorum. Özellikle 19 Mayıs 1919'un 100. yılı münasebetiyle Samsun'dan başlayan, Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, İstiklal Marşımızın 100. yılı münasebetiyle programlar yaptım, bizzat bulundum. Bu konuyla ilgili sakınacağımız, çekineceğimiz husus yoktur. 19 Mayıs'ta başlayan milli mücadele, milletimizin varoluş azminin, gayretin sonucudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadelenin tarihi lideridir. Aynı zamanda benim oturduğum koltuğun ilk başkanıdır. 2 gün önce de yaptığımız açıklamalar var bu konuda. Ucuz bir yaklaşım olarak görüyorum bunu.





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