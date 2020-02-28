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Gazetecilere açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustaf Şentop şöyle konuştu: Malum dün itibariyle 27 Şubat 2020 tarihinde İdlib’de bölgede 33 şehidimiz var, 32 vatan evladımız yaralı. Şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Ateş düştüğü yeri yakar, ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Detaylı olarak bilgileri yakından takip ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu saldırıyı gerçekleştiren rejim güçlerine karşı büyük operasyonlar gerçekleştirdi ve devam ediyor.

"YETERLİ SAYIDA MİLLETVEKİLİNDEN TBMM'YE ÇAĞRI VARDI"

Biz bölge barışını daha kötü şekilde etkileyecek bir tablo çıkmaması için gerekeni yapıyor Türkiye. Diplomatik operasyonlar da devam ediyor.Bölgedeki arkadaşlarımızdan, kabinedeki arkadaşlarımızdan detaylı olarak bilgileri yakından takip ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu saldırıyı gerçekleştiren rejim güçlerine karşı operasyona devam ediyor. Biz bölge barışını daha kötü bir şekilde tablonun ortaya çıkmaması için uluslararası hukuk çerçevesinde gereğini yapıyor, uluslararası temaslarımız devam ediyor. CHP Genel Başkanı sayın genel başkanı, grup başkanları, grup başkanvekilleri ve yeterli sayıda milletvekilleri tarafından TBMM'yi görüşmeye çağırması talepleri vardı.

"BU TÜRKİYE'DE İÇ VE DIŞ SİYASETİN ÖTESİNDE BİR MESELE"

Bu talep üzerine otomatik olarak olağanüstü toplantı gerçekleşmiyor. Bu toplantıyla ilgili 7 gün içerisinde Meclis Başkanı'na bir düzenlemeyi iç tüzük içeriyor. Türkiye bu konuda çok farklı siyasi görüşlerden, tüm siyasi partilerin hepsinin birlik, beraberlik içerisinde hareket ettiğini ifade edeyim. Bütün siyasi partilerimizin grup başkan vekilleriyle, yetkilileriyle, ilgili bakanlarla birden fazla görüştüm. Bu Türkiye'de iç siyasetin, dış siyasetin, görüş farklılıkların ötesinde bir mesele. Bu taleple hedeflenen şey esasen olan biten konusunda detaylı olan TBMM'nin bilgilendirilmesi. Bunun olabilmesi için de yürütmeden ilgili bakanın veya bakanların burada bulunması gerekiyor.

"TÜRKİYE BU ZORLUKLARDAN DA ZAFERLE ÇIKACAKTIR"

Şu anda Milli Savunma Bakanımız özellikle bölgede. Dolayısıyla yarın yapılacak bir toplantıda yürütmeden bir temsilcinin bulunması imkanı ihtimali gözükmüyor. Bugün Cumhurbaşkanı yardımcısı sayın Fuat Oktay imzasıyla, iç tüzüğün 59/2 maddesi uyarınca genel kurulu bilgilendirilmesine dair talep geldi. Dolayısıyla Salı günü Meclisimizi daha çok tatmin edecek bir görüşmenin yapılabileceğine dair kanaatim var. Salı günü yapılacak görüşmenin neticesinde tekrar görüşebiliriz. Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için genel kurulu toplantıya çağıramayacağımı ifade etmek isterim. Herkes elindeki bilgileri değerlendiriyor. TBMM ordumuzun, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin arkasında, büyük bir kararlılıkla her zaman olduğu gibi duruyor, bundan sonra da duracaktır. Türkiye bundan daha büyük zorlukları aştı, bu zorlukları da zaferle, başarıyla aşacaktır.

"TBMM 15 TEMMUZ GECESİ TOPLANMASI BİR İSTİSNAYDI"

Kimsenin tereddütü olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın TBMM'de iç tüzük uyarınca bilgilendirme yapma gibi bir durumu yok. Ancak Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar için geçerli bu. TBMM esasen sürekli toplantı içinde addedilir. Tatil ve ara vermeler dışında. Bu 7 gün nereden çıkıyor? 7 günden fazla süren ara vermeler, tatiller söz konusu olduğu için 7 günle ilgili bir sınırlama getirilmiş. Olağanüstü toplantıya çağırma konusu tatil ve ara vermeler için düzenlenmiş. Bu konudaki istisna 15 Temmuz gecesi yaşanan bir istisna var. Bu anlamda Salı günü yapılacak olan şey olağan toplantıdır.

"3 MİLYONUN ÜZERİNDEKİ İNSAN KATLİAMLA KARŞI KARŞIYA"



Mesaj gönderenler oldu. Siyasi ve askeri anlamda karışık bir bölgeden bahsediyoruz. Türkiye insani amaçla bu gayreti gösteriyor. 3 milyon üzerinde insanın bir katliamla karşı karşıya olduğu bir tablo. Daha önce Bosna Hersek'de dünyanın gözü önünde bir katliam oldu. Önce BM'nin inisiyatif alması lazım. Buradaki insanların ölümden ve katliamdan korunacağı bir ortamın tesis edilmesi uluslararası kurumların ve kamuoyunun mecburiyetindedir. NATO ülkelerin Türkiye'ye karşı sorumlulukları var. Türkiye NATO'nun görev ve yükümlülüklerini yerine getiren bir ülke değil, birtakım talepleri, hakları ve yetkileri olan bir ülkedir. Başta BM olmak üzere uluslararası kuruluşların Türkiye'yi yalnız bırakmaması gerektiğini ifade etmek isterim. Bu noktada olumlu görüşmeler var, inşallah önümüzdeki günlerde daha da olur. Teşekkür ederim.