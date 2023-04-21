Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika
ABONE OL

TBMM Başkanı Şentop, bazı ülkelerin meclis ve senato başkanları ile telefonda bayramlaştı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kazakistan Senato Başkanı Maulen Ashimbayev, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Bin Muhammed Bin İbrahim El-Şeyh ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ile telefonla görüştü

TBMM Başkanı Şentop, bazı ülkelerin meclis ve senato başkanları ile telefonda bayramlaştı
AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bazı ülkelerin meclis ve senato başkanı ile telefonda bayramlaştı.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kazakistan Senato Başkanı Maulen Ashimbayev, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Bin Muhammed Bin İbrahim El-Şeyh ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ile telefonla görüştü.

Şentop, mevkidaşlarının ve ülke halklarının Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek bayramın İslam alemi ve tüm insanlık için sağlık, afiyet, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

Karşılıklı bayram tebriklerinin iletildiği görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve siyasal gelişmeler de ele alındı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ: 2023 DSİ işçi alımı başvuru sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM DSİ işçi alımı kuraları bekleniyor!
Yüksek Seçim Kurulu: En az iki siyasi partinin varlığı, ittifakın zaruri unsurudur
GÜNDEM YSK “İttifak” kararının gerekçesini açıkladı
Kökleri çürüyen ağaç, otomobillerin üzerine devrildi
GÜNDEM Kökleri çürüyen ağaç, otomobillerin üzerine devrildi
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Gözler son dakika duyurusunda! 2023 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM AÖF sınav sonuçları için gözler duyurularda!
Samsun’da bir kişi tartıştığı akrabasını silahla öldürdü
GÜNDEM Tartıştığı akrabasını silahla öldürdü
Tokat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
GÜNDEM Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Şanlıurfa'da baraj göletine giren kişi boğuldu
GÜNDEM Bayramda acı olay! Gölette boğuldu
Kocaeli'de kıraathanede çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
GÜNDEM Kıraathanede bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Ev hanımlarına emeklilik şartları 2023: Ev hanımlarına emeklilik başvurusu için nereye başvurulacak ve kimleri kapsıyor?
GÜNDEM Gözler Ev hanımlarına emeklilik şartlarında
Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG Anadolu gemisinde bayram yoğunluğu
GÜNDEM TCG Anadolu'ya bayram yoğunluğu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.