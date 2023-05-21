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TBMM Başkanı Şentop, belediyenin konaklama kararına son verdiği depremzedeleri ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Seçim sonrası istediğini elde edemeyen bazı siyasi bakış gözlerini bürümüş, kapatmış. İnsanların bu tür davranışları hepimizi çok derinden yaraladı

TBMM Başkanı Şentop, belediyenin konaklama kararına son verdiği depremzedeleri ziyaret etti
AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin kentte misafir ettiği ancak konaklamalarına son verme kararı aldığı depremzedelerle ilgili, "Seçim sonrası istediğini elde edemeyen bazı siyasi bakış gözlerini bürümüş, kapatmış. İnsanların bu tür davranışları hepimizi çok derinden yaraladı." dedi.

Şentop, Kumbağ Mahallesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin kentte misafir ettiği ancak konaklamalarına son verme kararı aldığı depremzedeleri ziyaret etti. Depremzedelerle bir süre sohbet eden Şentop, çocuklara oyuncak verdi.

Şentop, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim akşamı depremzede vatandaşlara veya başka illere giden vatandaşlara, kendini bilmez insanlıktan nasibi olmayan kişilerin ağır hakaretler etmeye başladığını, ertesi gün de Tekirdağda depremzedelerin konaklamalarına son verilmesinin çok üzücü olduğunu söyledi.

Devletin tüm imkanlarını depremzede vatandaşlar için seferber etmişken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yaptığının kabul edilemez olduğunu anlatan Şentop, konuşmasına şöyle devam etti:
"Nitekim hemen anında bu konuda devletimizin çeşitli kurumları, AFAD başta olmak üzere her türlü ihtiyaçları karşılamak üzere harekete geçtiler. Devletimizin esasen buna ihtiyacı yok. Zaten her yerde tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Bunlar belediyelerin de üstlendiği gönüllü işler. Belediyelerde tabii ki milletimizin imkanlarını kullanıyor. Bu hepimizin ortak acısı, depremde yaşananlar. Sade orada depreme maruz kalan vatandaşlarımızın değil. Bu anlayışla devlet kurumları, mahalli idareler, belediyeler, STKler, münferiden bütün vatandaşlarımız seferber olmuştu. Biz de bu gözle bakıyorduk. Ama seçim sonrası istediğini elde edemeyen bazı siyasi bakış gözlerini bürümüş, kapatmış. İnsanların bu tür davranışları hepimizi çok derinden yaraladı. Ben şimdi kendilerini ziyaret ettim. Hem geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Hem de bütün imkanlarımızla devletin bütün kurumları emrinizdedir."

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından misafir edilen depremzede vatandaşların bazı kısıtlamalarla karşı karşıya kaldığını anlatan Şentop, "Yani belli ölçüde ziyaretler, misafir ağırlama vesaire onlardaki kısıtlamalar bir nevi burayı bir kampa bir esir kampına dönüştürmüş vaziyette. Bu da çok şaşırtıcı ne biçim bir anlayıştır bu, hayret ediyor insan." ifadelerini kullandı.
Şentop, devletin tüm kurumlarının depremzede vatandaşların emrinde olduğunu söyledi.
Deprem felaketinin herkesin başına gelebileceğini vurgulayan Şentop, "Allah göstermesin, Allah muhafaza etsin. Biz millet olarak bir dayanışma ortaya koyuyoruz. Herkesin başta milletimize, milletin bütün ferdine saygılı bir şekilde hareket etmesi davranışlarıyla da sözleriyle de gerekir. Ben kendilerini ziyaret edip bir geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Burada devlet bütün kurumlarıyla devletimiz depremzedelerin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir

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