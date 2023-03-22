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TBMM Başkanı Şentop, ilk iftarı Hatay'da yapacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan ayının ilk iftarını, depremin en yoğun etkilediği bölgelerden Hatay'da vatandaşlarla birlikte yapacak

TBMM Başkanı Şentop, ilk iftarı Hatay'da yapacak
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DHA

Meclis Başkanı Şentop, yarın Hatay'ın ilçelerinde temaslarda bulunacak. Yetkililerden, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alacak olan Şentop, akşam da iftarda Hatay'daki çadır kentte vatandaşlarla bir araya gelecek. İftarın ardından da diğer ilçelerdeki çadır ve konteyner kentlerde kalan vatandaşları ziyaret edecek. Şentop'un, ramazan ayı boyunca deprem bölgesinde vatandaşlarla iftar sofrasında ve sonrasında bir araya geleceği ifade edildi.

ŞENTOP'TAN RAMAZAN AYI MESAJI

Şentop, ramazan ayının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da vakit erişti ve saat, mucize saati çaldı da ufkumuzda incecik, gümüşten bir yay halinde, o eskimez yıpranmaz, kararmaz hilali gördük. Üstad Sezai Karakoç'un aynasından, hakikatine ve faziletine erişebilmek niyazımızla, geceleri ve gündüzleri her bir gönül için ayrı hikmetlerle bezenmiş Ramazan ayını hürmetle selamlıyoruz" dedi.

Şentop, mesajında 11 ili etkileyen deprem felaketine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl farklı bir dünya ve manevi iklimle bizleri kuşatan Ramazan ayını bu sene yüreklerimizdeki kederle ve kayıplarımızın acılarıyla karşılıyoruz. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu bu mübarek ayda, deprem ve sel felaketlerinde kaybettiğimiz tüm canlarımızı mukabelelerle ve dualarla, rahmetle yad ediyoruz. Depremin ilk gününden itibaren bölgede cansiperane bir şekilde göreve koşan ve Ramazan ayı boyunca da çalışmalarına aralıksız devam edecek olan devletimizin tüm kurumlarına, görevlilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, yurt içi ve yurt dışındaki tüm gönül dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ramazan medeniyetimizin, oruçla birlikte, ruhundaki kardeşlik, infak ve dayanışma duygularını en güçlü tezahürleriyle yaşadığımız bu günlerde, birliğimizden güç alarak Ramazan-ı Şerif'in şifa iklimiyle yaralarımızı saracak, umutlarımızı büyüteceğiz. Ülkemiz için çalışmayı ve zorluklarla mücadeleyi her zaman olduğu gibi milletimizle beraber yürüterek insanlık adına yeni bir geleceği inşa edeceğiz. Tüm İslam alemine ve insanlığa nice hayırlar getirmesi duasıyla, Ramazan ayımız mübarek olsun."

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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