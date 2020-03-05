AA

TBMM Başkanı Şentop, soruları yanıtladı:



- "(Meclisteki kavga) Fikirleri ortaya koyarken belli bir üslubu, Türkiye'deki milli birlik görüntüsünü kimsenin bozmaya hakkı yoktur" - "Hakaret etmek, sövmek hiçbir zaman siyaset değildir, bir fikir ve ifade özgürlüğü kapsamında bir iş değildir"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te dün yaşanan kavgaya ilişkin "Fikirleri ortaya koyarken belli bir üslubu, Türkiye'deki birlik görüntüsünü kimsenin bozmaya hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden Kocatepe Camisi'nin eski başimamı İsmail Coşar ve eşi Sevim Coşar için Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Müstesna bir sese sahip önemli hafızlardan biri olduğunu belirttiği Coşar çiftine Allah'tan rahmet dileyen Şentop, bir soru üzerine, Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi Genel Kurulunun ertelendiğini bildirdi. Genel Kurula yurt dışından birçok katılımcının geleceğini ifade eden Şentop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı katılımcıların çekince yaşaması üzerine toplantıyı ileri bir tarihte yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Şentop, TBMM Genel Kurulunda dün yaşanan kavganın hatırlatılarak değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Bu tür görüntüler TBMM için, parlamentolar için güzel görüntüler değil, milletimizi rahatsız eden görüntüler. Bu bakımdan milletvekili arkadaşlarımızın görüşlerini uygun bir dille, üslupla ortaya koymaları gerekir." dedi.

Türkiye'nin çok hassas bir dönemden geçtiğine işaret eden Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir dönem içinde gerek İdlib gerek mültecilerle ilgili gelişmeler gerek muhtemel gelişmeler üzerinden yönetilen bir süreç var. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız Rusya'da, Sayın Putin'le bölgeyle İdlib'le ilgili konuları görüşecek. Böyle bir ortamda Türkiye'de şüphesiz farklı fikirler ortaya konabilir, bunu hepimiz saygıyla karşılarız. Ama fikirleri ortaya koyarken belli bir üslubu, Türkiye'deki milli birlik görüntüsünü kimsenin bozmaya hakkı yok. Bu görüntüyü bozmaya yönelik gayretler, sözler fiiller bizim Türkiye'nin uluslararası alandaki gücünü zayıflatmaktadır."

Şentop, Türkiye'de bir dağınıklık, bir ihtilaf görüntüsünün ortaya çıkması için gayret gösterenler olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Son yaşanan hadiselerin temelinde de Sayın Cumhurbaşkanımıza basit, alelade bir hakaret içeren yaklaşım vardı. Hakaret etmek, sövmek hiçbir zaman siyaset değildir, bir fikir ve ifade özgürlüğü kapsamında bir iş değildir. Bunu bütün canlılar yapabilir ama nerede nasıl konuşacağını bilmek, fikir ve ifade hürriyeti içinde siyaset yapmak ayrı bir hassasiyet, bir dikkat gerektiriyor."

- "Karma Komisyonun uhdesinde bir iş"

Anayasa'nın 104. maddesine göre, cumhurbaşkanının Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil ettiğini vurgulayan Şentop, "Bu anlamda bu tür görüntülere sebebiyet verecek işlere, provokasyonlara, tahriklere kimse sebebiyet vermemeli, kimse de bu tür oyunlara gelmemelidir." ifadesini kullandı.

Şentop, "Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?" sorusu üzerine, rutin sürecin işleyeceğini, dokunulmazlıkla ilgili taleplerin ardından işin Adalet ve Anayasa komisyonlarından oluşan Karma Komisyonun uhdesinde olacağını kaydetti.

,Muhammed Boztepe