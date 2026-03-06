TBMM Genel Kurulu, 'Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerine verilen 1'er dakikalık konuşmalar, grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmeler bölümüne geçildi.

'BAKANLAR FİDAN VE GÜLER ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GENEL KURUL'DA SUNUM YAPACAK'

Bu bölümde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Önümüzdeki hafta salı günü, Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genel Kurul’da olacaklar. Son dönemde yaşanan, dünyada yaşanan bu saldırılarla ilgili olarak sunum yapacak. Tüm siyasi partilerin de bu konularla ilgili konuşmaları olacak. Bunu bir kez daha buradan kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'TBMM'Yİ YEMEK MESELESİ YÜZÜNDEN AŞAĞILANMASINDAN VAZGEÇEBİLİR MİYİZ?'

Zengin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında sarf ettiği sözleri hatırlatarak, "Bu hafta, grupta Sayın Özgür Özel dedi ki, 'Vallahi ben Meclis Başkanının iftarına gelecektim, böyle bir hadise olmasaydı gelecektim, yuvarlak bir masa olacakmış, o masaya gelip oturacaktım' dedi. Kendisi masaya gelip oturmuş olsaydı bu yemekle ilgili bir tartışma olmayacaktı. Bakıyorsunuz, dün Meclis Başkanımız bir STK iftarı vermiş. CHP Grup Başkanvekili Sayın Murat Emir orada oturuyor. Menüye baktım, tamamını okumayacağım ama orada kendisi patatesli bir bonfile yemiş olmalı. Mesela o gün davetli olan pek çok arkadaşımız var. DEM Grubu ve MHP'den arkadaşlarımız var, genel başkan ve milletvekilleri masada oturuyorlar ama ne hikmetse bunun faturası bize ve meclise kalıyor. İnsanlarımız zannediyor ki bu yemekler meclisin bütçesinden çıkıyor. Hayır, bu yenilen yemeklerin bedelini milletvekilleri, sizler, bizler ödüyoruz ve artık, şu TBMM'yi bu yemek meselesi yüzünden aşağılanmasından bir vazgeçebilir miyiz? Biz dün Genel Kurul’un meclis başkan vekillerine ayırdığı alanda beraber iftar yaptık. Biz bunları burada açıklayacak mıyız? 'En azını yeriz' diye ifade ediyoruz. Peynir-ekmek, simit-ekmek; bunu söylediğimizde bu da haber oluyor. Suyla açarız diyeceğim, 'A, vatandaş su bulamıyor' diyecekler; bak, şimdi de onu söyleyecekler. Hoş, Ankara'da su da yok. Eğer bu meseleye bir ortak çözüm bulamayacaksak benim önerim şudur; ben grubumla henüz müzakere etmedim, Meclis Başkanımızla da konuşmadım ama benim şahsi önerimdir, sürekli de madem bu konunun göbeğindeyiz. Mecliste çalışan arkadaşlarımız dışında bu mecliste yemek ikramı yapmayalım, restoranları da hiç kullanmayalım yani restoranları da gerekiyorsa kapatalım" diye konuştu.

'MİLLETVEKİLLERİNİN LİNÇ EDİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM'

Ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Aslında sorun, meclisteki sadece yemek, yemek fiyatları, bizim maaşlarımız, bizim emekli maaşlarımız değil. Şimdi, Almanya'da, Fransa'da, İsviçre'de, Avrupa'nın birçok ülkesinde milletvekili maaşı 9 bin, 12 bin Euro olan da var, doğru söylüyorsun; ama bin 500 Euro ile 2 bin Euro arası en düşük emekli maaşı, asgari ücret var. Bugün ben 250 bin lira maaş alıyorsam, en düşük emekli maaşı benim maaşımın yüzde 20'si yani 50 bin liraysa bu mecliste yaşananlar insanların gözüne batmaz ama gerçek anlamda bir yokluk, sefalet hali var. Eğer bizim aldığımız maaşın yüzde 7'si kadar emekli, işçi maaş alıyorsa buradaki her şey batar. Ben de söyledim; kapatalım yemekhaneyi ya, hiç sorun değil ama Anadolu'dan gelen insanlar yemek yiyor, çocuklar yemek yiyor. Yani Özlem Hanım, şunu söyledi: 'Ben ekmekle de orucumu açarım' dedi. Bunun alınıp bambaşka noktaya getirilmesini, milletvekillerinin linç edilmesini ya da konuştukları cümlenin sadece iki kelimesinin alınmasını doğru bulmuyorum" dedi.

'AVCILIĞIN KONTROLÜNÜ DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR İLE ORMAN GENEL MÜDÜRLÜKLERİ YAPACAK'

Siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığına sunduğu önergelerin görüşülmesinin ardından teklife geçildi. Görüşmelerin ardından teklifin 4 maddesi daha kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre; Saha bekçiliğinde sözleşmeli personelin de çalıştırılabilmesine imkan sağlanıyor. Av komisyonlarına temsilci veren idarelerde değişiklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne ilişkin uyum düzenlemesi yapılıyor. Düzenlemeyle, av ve yaban hayatı yönetimi ile avlanma planlarına göre yapılacak avlanmalar için av hayvanlarının türlerine, ağırlıklarına göre alınacak avlama ve avlanma izin ücretleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce tespit edilecek. Ayrıca Genel Müdürlükçe talep edilmesi halinde ithalatçı, imalatçı ve toptancılar tarafından perakendecilere yapılan satışa ilişkin bilgi ve belgeler gecikmeksizin Genel Müdürlüğe iletilecek. Düzenlemeyle, avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması, av yasaklarının takibi ve Kanun kapsamında üretim yapan yerlerin denetimi, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Orman Genel Müdürlüklerince yapılacak. Kanunla görevli olan orman muhafaza memurları da genel kolluk ile av yasaklarının takibi ile av ve doğa koruma memurları gibi kanunda belirtilen yasaklara aykırı hareket edenleri avlanmadan menetmeye, haklarında tutanak düzenlemeye, yasaklanan fiillerin konusunu oluşturan veya bu fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen canlı veya cansız hayvanlar ve bunların türevleri ile avlanmada kullanması veya avlaklarda, pazar yeri ve ticarethanelerde bulundurulması yasak olan eşya ve vasıtalara el koymaya ve bu amaçla yakalamaya görevli ve yetkili olacak. Avcılar, talep halinde orman muhafaza memurlarına, av ve doğa koruma memurlarına, saha bekçilerine, polis ve jandarma ile köy ve kır bekçilerine, köy muhtarı ve ihtiyar heyeti üyelerine avlanma belge ve izinleri ile avladıkları hayvanları ibraz etmek zorunda olacak.

GENEL KURUL KAPANDI

Meclis Başkanvekili Bingöl ardından birleşime ara verdi. Verilen aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Komisyonun yerinde bulunmamasından ötürü Bingöl, birleşimi 10 Mart Salı günü toplanmak üzere kapattı.

