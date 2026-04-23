        Babalık izni son durum: Babalık izni kaç gün oldu, 10 güne çıkarıldı mı? Babalık izni düzenlemesi kimleri kapsıyor?

        Babalık izni son durum: Babalık izni kaç gün oldu, 10 güne çıkarıldı mı?

        Yeni baba olan ya da baba olma hazırlığı yapan çalışanlar, izin haklarında yapılan düzenlemeleri yakından takip ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen yeni düzenlemeyle birlikte doğum izni süresi anneler için doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıldı. Babalık izninde de değişiklik yapılırken, en çok merak edilen konu "babalık izni 10 gün oldu mu?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte detaylar

        Giriş: 23 Nisan 2026 - 13:00 Güncelleme:
        Özel sektör ve kamu çalışanları arasındaki izin farkını ortadan kaldıran yeni düzenleme resmileşti. Eşi doğum yapan çalışanların ücretli izin süresi artırılırken, yapılan değişiklikle babaların doğum sürecinde ailelerinin yanında daha fazla zaman geçirmesi amaçlanıyor. Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kabul edilen maddeyle birlikte babalık iznine ilişkin yeni süre ve uygulama detayları da belli oldu. İşte babalık iznine dair detaylar

        BABALIK İZNİ KAÇ GÜN OLDU?

        TBMM Genel Kurulunda, işçiye, eşinin doğum yapması halinde verilen ücretli izin süresi 5 günden 10 güne çıkarıldı.

        BABALIK İZNİ DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

        Yeni düzenleme, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan tüm işçileri kapsıyor. Buna göre eşi doğum yapan özel sektör çalışanları, ücretlerinden kesinti olmadan 10 gün süreyle babalık izni kullanabilecek. Böylece izin hakkı hem daha net hale getirildi hem de uygulamada standartlaştırıldı.

