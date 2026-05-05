TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
CHP lideri Özgür Özel, İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ait 4 dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığı'na sevk edildi
Giriş: 05 Mayıs 2026 - 13:31 Güncelleme:
TBMM Başkanlığına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait 4 dokunulmazlık dosyası sunuldu.
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.
Karma Komisyon'a, CHP Genel Başkanı Özel ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Türkkan'ın dosyaları sevk edildi.
Özel hakkında 3 dosya bulunuyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ