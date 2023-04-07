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TCMB 15 ayda 204 ton altın aldı

Dünya Altın Konseyi verilerine göre TCMB şubat ayında 22.5 tonluk net altın alımı gerçekleştirdi. 15 aydır aralıksız bir şekilde alımlara devam eden TCMB söz konusu dönemde altın rezervini 204.3 ton artırarak 587.3 tona ulaştırdı

TCMB 15 ayda 204 ton altın aldı

Dünya Altın Konseyi şubat ayına ilişkin resmi altın rezerv verilerini açıkladı. Buna göre dünya genelinde merkez bankaları 52 tonluk net altın alımı gerçekleştirdi.

Şubat ayında Çin Merkez Bankası 24.9 ton ile altın rezervlerini en çok artıran merkez bankası oldu. Bunu 22.5 tonluk alımla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 8.1 tonluk alımla Özbekistan ve 6.8 tonluk alımla Singapur Merkez Bankası takip etti.

Şubatta Rusya Merkez Bankası da 1 yılın ardından ilk kez rezervlerine ilişkin açıklamada bulunarak geçen yılın şubat ayına göre altın rezervlerinin 31.1 ton yükseldiğini açıkladı. Ancak Altın Konseyi bu alımların hangi aylarda yapıldığının bilinmediğini ifade etti. Dolayısıyla şubattaki küresel 52 tonluk küresel net alım hesabına Rusya'daki yükselişin dahil edilmediğini bildirdi.

204 TONU AŞTI

TCMB böylece yılın ilk iki ayında altın rezervlerini 45.6 ton artırdı. Şubat ayıyla beraber 15 ay üst üste net altın alımı gerçekleştirirken, söz konusu 15 ayda toplam 204.3 ton altın aldı. TCMB son olarak Kasım 2021'de 7.8 tonluk altın satışı gerçekleştirmişti.

TCMB'nin son 15 aydaki altın alımları:

Ay Altın alımı (ton)
Ara 2021 10,9
Oca 2022 10,4
Şub 2022 21,8
Mar 2022 4,8
Nis 2022 5,6
May 2022 13,3
Haz 2022 7,7
Tem 2022 11,6
Ağu 2022 8,9
Eyl 2022 10,7
Eki 2022 8,9
Kas 2022 19,3
Ara 2022 24,8
Oca 2023 23,1
Şub 2023 22,5
Toplam 204,3

2022'DE ZİRVEDE YER ALDI

Dünya Altın Konseyi verilerine göre dünya genelinde merkez bankaları 2022 yılında 1.167 ton net altın alımı gerçekleştirdi. Merkez bankalarının altın alımları bir önceki yıla göre yüzde 152 artarken 1967'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Küresel merkez bankaları altına adeta hücum ederken TCMB 148 ton ile dünyanın en çok altın alan merkez bankası oldu. Altın alımında geçen yıl TCMB'yi 62 tonluk alımla Çin ve 47 tonluk alımla Mısır merkez bankaları takip etti

12. EN BÜYÜK REZERV

Şubat ayındaki alımlarla beraber TCMB'nin toplam altın rezervi 587.3 tonla rekor seviyeye ulaştı. Böylece Türkiye, dünyanın en büyük 12. resmi altın rezervinin sahibi oldu.

Dünyanın en büyük 20 resmi altın rezervi:

Sıra Ülke Ton
1 ABD 8.133,5
2 Almanya 3.354,9
3 IMF 2.814,0
4 İtalya 2.451,8
5 Fransa 2.436,8
6 Rusya 2.329,6
7 Çin 2.050,3
8 İsviçre 1.040,0
9 Japonya 846,0
10 Hindistan 790,2
11 Hollanda 612,5
12 Türkiye 587,3
13 ECB 506,5
14 Tayvan 423,6
15 Özbekistan 392,5
16 Portekiz 382,6
17 Kazakistan 342,5
18 S. Arabistan 323,1
19 İngiltere 310,3
20 Lübnan 286,8

Dünya Altın Konseyi verilerine göre ABD Merkez Bankası (Fed) 8 bin 133 tonla dünyanın en büyük altın rezervine sahip. Bunu 3 bin 355 tonla Almanya, takip ediyor. IMF'nin de 2 bin 814 tonluk altın rezervi bulunuyor.

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