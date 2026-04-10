Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.841,18 %1,11
        DOLAR 44,6856 %0,17
        EURO 52,2373 %0,12
        GRAM ALTIN 6.831,73 %0,02
        FAİZ 40,22 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 108,70 %0,65
        BITCOIN 71.641,00 %-1,09
        GBP/TRY 60,0159 %0,16
        EUR/USD 1,1685 %-0,12
        BRENT 97,84 %2,00
        ÇEYREK ALTIN 11.169,91 %0,02
        Haberler Ekonomi Para TCMB 2025'te 1 trilyon lira zarar etti - Para Haberleri

        TCMB 2025'te 1 trilyon lira zarar etti

        TCMB'nin 31 Aralık 2025'te sona eren 94. hesap dönemine ilişkin bilançosu yayımlandı. Buna göre Bankanın 2025 dönemi zararı, 1 trilyon 64 milyar 875 milyon 321 bin 767 lira oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 10:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        TCMB 2025'te 1 trilyon lira zarar etti

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 31 Aralık 2025'te sona eren 94. hesap dönemine ilişkin bilançosu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

        Buna göre, 2025 sonu itibarıyla TCMB'nin aktif toplamı 12 trilyon 403 milyar 663 milyon 86 bin 819 lira düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde bankanın altın mevcudu, 4 trilyon 817 milyar 61 milyon 208 bin 973 lira oldu.

        Geçen yıl sonu itibarıyla TCMB'nin ihtiyat akçesi tutarı 334 milyon 168 bin 579 lira olarak kaydedildi. Bu sonuçlarla Bankanın 2025 dönemi zararı, 1 trilyon 64 milyar 875 milyon 321 bin 767 lira oldu.

        FED VE ECB DE ZARAR AÇIKLADI

        ABD Merkez Bankası (Fed), 2025'te 18,7 milyar dolarla üst üste üçüncü yılda faaliyet zararı bildirdi. Banka, 2023'te 114,3 milyar dolar, 2024'te ise 77,6 milyar dolarlık faaliyet zararı açıklamıştı.

        Avrupa Merkez Bankası (ECB) da geçen yılı 1 milyar 254 milyon Euro zararla kapattı. ECB, 2024 yılını 7,944 milyar Euro, 2023'ü ise 1,27 milyar Euro zararla kapatmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 8 Nisan 2026 (ABD Ve İran Arasında Geçici Ateşkes İlan Edildi)

        Savaşın 40. gününde ateşkes ilan edildi. Trump: Saldırılar 2 hafta duracak, Dünya barışı için büyük gün. Mircea Lucescu hayatını kaybetti. TFF'den Lucescu'ya başsağlığı mesajı. İsrail konsolosluğu önünde çatışma. CHP'den Özkan Yalım kararı. Belediyeye rüşvet operasyonu. Marmara'da yağmur aralıklarla...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İki kişi can verdi! Facianın ilk anları!
        İki kişi can verdi! Facianın ilk anları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        16 yılın en zorlu seçimi
        16 yılın en zorlu seçimi
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        10 yaşındaki Alperen yaşam mücadelesini kaybetti
        10 yaşındaki Alperen yaşam mücadelesini kaybetti
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...
        Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
        Brent petrol yükselişini sürdürüyor
        Brent petrol yükselişini sürdürüyor