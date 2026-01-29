TCMB, 2025’te 7 ödeme ve elektronik para kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 Yılında Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Gözetim ve Denetim Sonuçlarını yayımladı

Yapılan açıklamada ödeme hizmetlerine, ödeme kuruluşlarına ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin usul ve esaslar 6493 sayılı Kanun ile düzenlenmiş, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının denetim yetkisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) tanımlandığı anımsatıldı.

TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, verimli ve hukuka uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla denetim ve gözetim faaliyetlerine 2025 yılında etkin bir şekilde devam edildiği belirtilen açıklamada 2025 yılında Kuruluşlar nezdinde gerçekleştirilen gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda mevzuata aykırı olduğu tespit edilen uygulamalar kapsamında; 7 kuruluşun faaliyet izni iptal edilmiş, 14 kuruluşun faaliyet izni geçici olarak durdurulmuş, 12 kuruluşun kâr payı dağıtımına Bankamızdan izin alma koşulu getirildiği belirtildi.

Ayrıca;6493 sayılı Kanunun “Düzenleme ve kararlara uymamak” başlıklı 27'nci maddesi uyarınca 72 kuruluşa toplam 373.243.560,30 TL tutarında idari para cezası uygulandığı ve 29 kuruluşa uyarıda bulunulduğu açıklandı.

İzinsiz ödeme hizmeti faaliyeti gerçekleştirdiğinden şüphelenilen kişi ve kuruluşlara yönelik 6493 sayılı Kanun kapsamındaki suçlar ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda, 331 dosyaya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve/veya Mahkemelere yazılı başvuruda bulunulduğu belirtildi.

2 BİN 167 BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU CEVAPLANDI

2025 yılında TCMB tarafından kamuoyunu aydınlatmak amacıyla ödeme ve elektronik para kuruluşları, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ilgili toplam 2.167 adet bilgi edinme başvurusu cevaplandığı ifade edilen açıklamanın devamı şöyle:

Tüm bu çalışmalarla, bir yandan sektörün sağlıklı işleyişi diğer yandan da tüketici haklarının korunması hedeflenmektedir.

TCMB ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli bir finansal ekosistemde faaliyet göstermesini sağlamak üzere, ulusal ve uluslararası düzenlemelere ve standartlara uyuma yönelik gözetim ve denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir.

Yetkili ödeme ve elektronik para kuruluşları ile faaliyet izni iptal edilen veya geçici durdurulan kuruluşlara ilişkin bilgiler, TCMB internet sitesinin “Ödeme Hizmetleri” bölümünde güncel olarak yayımlanmaktadır.