TCMB 91. yılını kutluyor

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Milli sermayeyle 3 Ekim 1931'e kurulan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 91. yıl dönümünü kutluyor.

TCMB'nin sosyal medya hesabından kuruluş günü ile ilgili bir video yayınlandı. Videoda şu bilgiler yer aldı:

1955 yılında banknot matbaası kuruldu. TCMB kendi banknot matbaasına sahip sayılı merkez bankaları arasına girdi.

TCMB 1980'li yıllarda modern anlamada para ve döviz piyasalarının kurulmasına öncülük etti.

Merkez Bankası nitelikli insan kaynağı, köklü kurum kültürü ve güçlü teknik kapasitesi ile Türkiye ekonomisinin büyümesi ve sağlamlığının artırılması için çalışmaya devam etmektedir.